Del 10 al 14 de noviembre, Encuentro de Lectura y Escritura en Oaxaca 2025

Organizado por la sociedad civil, el Encuentro LEO reunirá a escritores, investigadores, diseñadores, editores, libreros, bibliotecarios y periodistas comprometidos con la cultura escrita

OAXACA, Oax. (sucedeióenoaxaca.com).- Para promover la lectura, la escritura y visibilizar la creciente producción literaria y de investigación que se realiza en Oaxaca, del 10 al 14 de noviembre de 2025 se llevará a cabo el Encuentro de Lectura y Escritura en Oaxaca (Encuentro LEO), una iniciativa ciudadana que reúne a escritores, investigadores, diseñadores, editores, libreros, bibliotecarios y periodistas comprometidos con la cultura escrita.

Durante cinco días se presentarán cerca de medio centenar de libros publicados entre 2024 y 2025, además de revistas literarias y académicas, mesas de análisis, conferencias, foros de discusión y talleres literarios. También incluirá actividades virtuales con invitados nacionales e internacionales.

Las actividades del Encuentro LEO 2025 se desarrollarán en tres sedes:

• Biblioteca Andrés Henestrosa (BAH) –Será sede de la ceremonia inaugural el lunes 10 de noviembre a las 10:00 horas con la participación musical del MORI Trío y de lunes a viernes presentaciones de libros, talleres y actividades literarias.

• Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO) – Albergará presentaciones de libros, mesas de análisis periodístico, conferencias y actividades donde convergen las letras y las artes visuales.

• Instituto de Investigaciones en Humanidades de la UABJO (IIH) – Donde se presentarán publicaciones, antologías y revistas de ciencias sociales, además de mesas sobre bibliotecología, lectura y cultura escrita.

Entre las actividades confirmadas destacan presentaciones de revistas como Ichan Tecolotl (CIESAS) y Relaciones (Colegio de Michoacán), así como la exhibición y venta de libros de editoriales oaxaqueñas y nacionales.

El Encuentro de Lectura y Escritura en Oaxaca 2025 cuenta con el apoyo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), el Instituto de Investigaciones en Humanidades, la Biblioteca Andrés Henestrosa, el Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO) y diversas instancias solidarias del ámbito educativo y cultural.