Scottsdale Día de Muertos, un festival pletórico de arte y tradición

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Inspirado en las tradiciones mexicanas del Día de Muertos, Robert Ramírez ha creado en Scottsdale, Arizona, un festival que se ha convertido, quizás, en el evento cultural más esperado cada año.

Este 2025, el festival Scottsdale Día de Muertos cumple nueve años, y se realizará del 23 al 26 de octubre en el Civic Center, con un programa que promete superar a los anteriores, pues su fundador y director no escatima ni en costos ni en los retos que implica alcanzar la mayor calidad de un prestigioso evento que reúne música, danza, performance, exposiciones, fotografía, ofrendas monumentales, modelos, catrinas espectaculares, y gastronomía.

robert ramírez, fundador y director del festival scottsdale día de muertos.

Robert Ramírez se encuentra de visita en la capital oaxaqueña para establecer lazos con fines culturales y turísticos, ya que Scottsdale Día de Muertos se ha convertido en un atractivo en los Estados Unidos en los días previos al Día de Muertos que se celebra en México.

Para lograr un festival que difunda la cultura mexicana, y provoque el desarrollo creativo de artistas locales, mexicanos y mexicoamericanos, Robert Ramírez cuenta con un equipo de asesores y gestores culturales entre quienes figura Rogelio Santibáñez, con una amplia trayectoria como servidor público y gestor cultural independiente.

Scottsdale recibe en esa ápoca, la más fresca del año, a un público de alto nivel, ya que esta pequeña ciudad, con alrededor de 250 mil habitantes, posee una amplia infraestructura cultural con teatros y museos, y una oferta hotelera compuesta por resorts de alto nivel.

Este año, adelantó Robert Ramírez, el Festival Día de Muertos contará con la participación del Ballet Folclórico Huey Culiacán, de Sinaloa; con artistas del papel picado de Jalisco, y con la cantante oaxaqueña Grecia Isabel. Asimismo, se prevé el montaje de 150 instalaciones de arte, entre éstas 25 altares de muertos con variadas temáticas, y un espectáculo de catrinas.

El evento cuenta con patrocinios privados y de autoridades locales de Scottsdale y el Consulado mexicano en esa ciudad.