IEEPCO inició el ciclo de foros “Nuestras Voces Cuentan 2026”

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a través de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana, llevó a cabo el primero de tres foros denominados “Nuestras Voces Cuentan 2026”.

Este espacio de diálogo y reflexión tiene como objetivo fortalecer la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas en Oaxaca, mediante una metodología participativa, deliberativa e intercultural que privilegia el diálogo horizontal entre autoridades electorales, organizaciones de la sociedad civil, academia y mujeres participantes.

El primer foro se realizó este lunes 18 de mayo en la Universidad del Papaloapan, Campus Tuxtepec, y contó con la participación como panelistas de la vocal ejecutiva de la 08 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Oaxaca, Diana Karen Acosta Ruelas; la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), Gloria Ángeles Cruz López; la vocal del Registro Federal de Electores de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Oaxaca, Jazmín Hernández Jiménez; el presidente del Colegio de Abogados de Tuxtepec, Ernesto López Montero; y la abogada general de la Universidad del Papaloapan, Alba Cruz Mirón Morales.

La moderación estuvo a cargo del consejero presidente de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEEPCO, Manuel Cortés Muriedas, quien, al dar la bienvenida, agradeció a las personas participantes su interés por compartir sus experiencias.

Durante el encuentro también se presentaron cápsulas de la campaña “Nuestras Voces Cuentan”, enfocadas en temas relacionados con la participación política de las mujeres y las conductas constitutivas de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).

Las personas panelistas reflexionaron sobre los obstáculos y brechas que enfrentan las mujeres en el acceso a cargos de elección popular y en los espacios de toma de decisiones. Asimismo, abordaron el papel de las autoridades electorales en la garantía de los derechos político-electorales de las mujeres y los mecanismos para prevenir y erradicar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en comunidades indígenas y afromexicanas.

El segundo foro se llevará a cabo en la Universidad del Istmo, Campus Ciudad Ixtepec, este miércoles 20 de mayo, a las 11:00 horas. Participarán: el fiscal especializado en Delitos Electorales de Oaxaca, Iván García López; la senadora de la LXVI Legislatura, Laura Estrada Mauro; la consejera electoral del IEEPCO, Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; y la profesora de la Universidad del Istmo, María de Lourdes Garduño Carrasquedo.