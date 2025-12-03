Reciben 23 restaurantes oaxaqueños placas de la Guía Michelin 2025

Sectur Oaxaca y Canirac entregaron estos distintivos que consolidan a la entidad como el epicentro gastronómico de México

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Turismo del Estado (Sectur Oaxaca) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), realizaron la entrega de las Placas Michelin a los 23 restaurantes distinguidos por la Guía en su edición 2025.

La subsecretaria de Operación Turística Mariel López Villatoro, destacó que esta publicación de prestigio internacional reconoció por segundo año consecutivo a la gastronomía oaxaqueña, y subrayó el compromiso del Gobernador Salomón Jara Cruz, para consolidar a la entidad como el epicentro gastronómico de México.

En representación de la Canirac nacional, el vicepresidente de Turismo de la cámara, Fernando Olivera Rocha, señaló que el impacto de la Guía Michelin en Oaxaca fortalece la economía local, ya que incrementa la demanda de insumos locales, dinamizando a las comunidades y contribuyendo a la preservación de técnicas tradicionales y cultivos endémicos.

El restaurante Levadura de Olla recibió su placa que le distingue con Una Estrella Michelin, al igual que Los Danzantes Oaxaca, que además recibió la Estrella Verde.

Recibieron el distintivo Bib Gourmand, Xaok, Alfonsina, La Olla, Labo Fermento, Las Quince Letras y Tierra del Sol.

Como restaurantes seleccionados por la Guía Michelin 2025 recibieron su placa Adamá, Almú, Barbacoa Obispo Cocina Rural, Brío, Nois, Almoraduz, Atarraya, Ancestral Cocina Tradicional, Asador Bacanora Oaxaca, Casa Oaxaca El Restaurante, Criollo, Crudo, Itanoni, Teocintle–Tika’aya y Zandunga.