Buendía, la CIA, EU y sobretodo el narcoestado, ayer y hoy

En estos días hay dos efemérides que tienen que ver con el papel central del periodismo en la vida nacional: el domingo 24 de mayo se cumple el primer centenario del nacimiento del columnista Manuel Buendía y el próximo 30 de mayo se tiene que recordar su asesinato por parte –de acuerdo con la verdad jurídica y procesal– de oficinas del Estado mexicano vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.

A 42 años de distancia del asesinato de un periodista crítico, nacionalista e independiente, el país se encuentra en una situación peor a las que vivió en 1984-1985. A Buendía lo asesinaron apenas dos semanas después de haber denunciado una crisis de seguridad nacional porque los cárteles marihuaneros –de acuerdo con una denuncia de los obispos católicos del sur, todos ellos de la Teología de la Liberación– estaban ya controlando el campo para sembrar droga. Ahí comenzó el ciclo del narcoestado.

Los significativo de la denuncia de Buendía el 14 de mayo fue el dato de que los cárteles de la marihuana que fueron la célula madre del narcotráfico de hoy se habían convertido en un asunto de seguridad nacional del Estado, de las fuerzas judiciales y sobre todo de las Fuerzas Armadas. La acusación oficial del crimen del columnista encarceló nada menos que al director de la Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, José Antonio Zorrilla Pérez, como el autor, pero la indagatoria se agotó en el nivel de un director general y por decisión de Estado el presidente de la Madrid evitó que las pesquisas indagarán al titular de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, como jefe directo de Zorrilla Pérez.

Buendía convirtió su columna Red Privada en un espacio autónomo de investigación y denuncia de temas nacionalistas y de seguridad nacional, con dos revelaciones que cimbraron a la Casa Blanca: los nombres de dos jefes de la Estación de la CIA en México que estaban detrás de una agenda agresiva por el nacionalismo defensivo del Estado mexicano.

En 1985, por denuncias del embajador John Gavin, Zorrilla Pérez fue cesado de la Federal de Seguridad, investido con una candidatura a diputado local por Hidalgo y luego retirada su nominación, y en ese período se reveló que la Federal de Seguridad de Zorrilla Pérez y Gobernación de Bartlett Díaz estaban protegiendo al Cártel de Guadalajara de Miguel Ángel Félix Gallardo El Padrino y los capos Ernesto Fonseca Don Neto y Rafael Caro Quintero, los tres denunciados por la DEA como responsables del secuestro tortura y asesinato del agente antinarcóticos Enrique Camarena Salazar.

El aparato institucional de Estados Unidos lanzó a todo el Congreso y a todo el aparato de seguridad nacional contra México e hizo tambalear al gobierno de De la Madrid. Como hoy, el centro de la operación desestabilización de la Casa Blanca fue el señalamiento estadounidense de que México estaba protegiendo al narcotráfico y se estaba convirtiendo en un narcoestado.

Lo paradójico del asesinato de Buendía fue que la investigación se le asignó nada menos que a Zorrilla Pérez como director de la Federal de Seguridad, la policía política del Estado adscrita a la gobernación de Bartlett Díaz, y en 1989 Zorrilla Pérez fue arrestado por orden del presidente Salinas de Gortari bajo la acusación de haber sido el autor intelectual del asesinato del columnista.

Se trató de la versión oficial, porque otras investigaciones periodísticas revelaban que efectivamente la Federal de Seguridad había participado en el suceso pero después del asesinato para tomar por asalto las oficinas de Buendía y secuestrar todo su archivo con tarjetas donde presuntamente el columnista había anotado datos de su investigación de políticos funcionarios y fuerzas de seguridad que estaban detrás de la protección al narcotráfico. Y no debe olvidarse que Caro Quintero portaba una credencial oficial como agente de la Federal de Seguridad, con otro nombre, aunque las pruebas recogidas por la Procuraduría General de la República de Sergio García Ramírez se enviaron a Gobernación de Bartlett Díaz y ahí desaparecieron.

En esta semana el periódico El Independiente hará un recordatorio de Buendía: un suplemento político sobre el columnismo nacionalista del periodista, el lanzamiento de dos libros: La Red Privada. Ensayo sobre el periodismo de Manuel Buendía, escrito por Miguel Ángel Sánchez de Armas, periodista que trabajó muy cerca de Buendía, creó la Fundación y se responsabilizó de varios libros. Y Periodismo político. Antología de columnas de Manuel Buendía, escrito por el autor de Indicador Político que también estuvo cerca del entorno el columnista, ya disponible en Amazon.

Asimismo, a partir de la próxima semana se abrirá el sitio internet manuelbuendia.com.mx dentro del portal carlosramirez.mx, para concentrar paulatinamente copias de los libros de Buendía, columnas, conferencias y un museo digital con algunas de las pertenencias que pudieron rescatarse después del asalto a su oficina por parte de la Federal de Seguridad, además de ir incluyendo todas las referencias que se hagan en medios sobre la tarea de Buendía.

Hoy más que nunca y en el contexto de la campaña contra la prensa que denuncia complicidades del narcoestado, la figura de Buendía se hace cada vez más actual.

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Política para dummies: la buena política siempre ha estado ahí, pero hace falta que se conozca.

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