Nace la Feria Fotográfica Oaxaca; se realizará del 19 al 21 de diciembre

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- La FFO, Feria Fotográfica Oaxaca, nace como una iniciativa de Rosalba Bustamante y Tania Pastrana para expandir e incentivar el interés y la venta de la fotografía en Oaxaca, para vincular a Oaxaca con otros estados fortaleciendo lazos.

Se invitó a fotógrafas y fotógrafos del Estado de Oaxaca y de la Ciudad de México a participar en la Feria Fotográfica Oaxaca, la cual se llevará a cabo los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre de 2025 en un horario de 10:00 am. a 20:00 pm. en las instalaciones de la Fundación Bustamante Vasconcelos situada en la calle de Labastida 117 en el centro de la ciudad de Oaxaca.

En esta feria se realizará la venta de productos relacionados con la fotografía (Impresiones digitales, analógicas, rollos, lentes, pines, bolsas, stickers, camisetas, etc.)

Los participantes son: Angeles Torrejón (CDMX), Rosalba Bustamante (Oaxaca), Tania Pastrana (Oaxaca), Arturo Bermúdez (CDMX), Alan Carranza (CDMX), Claudia Daowz (Oaxaca), John Dickie (Análogo Social Club), Paola García (Oaxaca), Gilda Genis (Oaxaca), Alicia Huerta Oaxaca), Jocelin Ortiz (Oaxaca), Nizabani Pacheco (Oaxaca), Valeria Catalina (Oaxaca), Juan Carlos Reyes (Oaxaca), Alejandro Sánchez Mociños (CDMX), Gustavo Silva (Oaxaca), Felipe “Chito” Tenorio (CDMX).

También se darán algunas charlas en la sala de lectura de la Fundación: “Fotoperiodismo antes de la era digital” por la fotógrafa Angeles Torrejón, el viernes 19 a las 17:00 horas; “El último leprosario” por el fotógrafo Arturo Bermúdez, el sábado 20 a las 12:00 horas, “La despedida” por la fotógrafa Claudia Daowz, el sábado 20 a las 17:00 horas, y “Fotografía de quirófano” por el fotógrafo Alejandro Sánchez Mociños, el domingo 21 a las 17:00 horas.

También se proyectarán los documentales: “Mujer de barro” de la cineasta oaxaqueña Concepción Vásquez el viernes 19 a las 19:00 horas y “La Soledad” de la cineasta oaxaqueña María Conchita Díaz el sábado 20 a las 19:00 horas.

Se contará con la presencia de Nómada Oaxaca café, durante los tres días