De dibujo a creación peluda: los Inventíferos toman forma

En colaboración con Amigos del IAGO y del CFMAB A.C. y el MIO, el Centro de las Artes de San Agustín celebró la creatividad de niñas y niños con el “Día Mundial del Inventífero Peludo”

Se entregan “inventíferos” hechos en el taller de afelpado que fundó el artista Francisco Toledo

Los ganadores fueron: Emilia Rojo, Janine Hernández y Ezra Daniel García

SAN AGUSTÍN ETLA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía CASA).- El Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), la Asociación Civil Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB) y el Museo Infantil de Oaxaca (MIO) celebraron la creatividad e imaginación de niñas y niños con el programa dedicado al “Día Mundial del Inventífero Peludo”.

En junio de este año, se lanzó la convocatoria “Inventíferos peludos”, invitando a niñas y niños de Oaxaca a imaginar un personaje fantástico, dibujarlo y contar su historia; los personajes que resultaron ganadores fueron materializados como figuras elaboradas en el Taller de Afelpado del CaSa con la técnica de afelpado con agujas. El concurso tiene el propósito de promover y reconocer la expresión artística y creatividad en los niños.

Dentro del programa por el “Día mundial del inventífero peludo”, se impartieron una serie de experiencias y actividades enfocadas en promover la creatividad infantil y mostrarles técnicas artísticas, como dibujo de figuras abstractas, creación de monstruos con collage y afelpado de pequeños tapices con letras, entre otros. En el evento, destacó la ceremonia de premiación donde se entregaron a los ganadores del concurso Inventíferos Peludos de 2025, sus respectivas creaciones materializadas con la técnica de afelpado con agujas.

Emilia Rojo fue la ganadora en la categoría de 4 a 5 años, con el “Monstruo Cuidárboles”, una criatura de color verde, con tres ojos amarillos, una boca llena de dientes y tres patas. “Es un monstruo bueno que cuida a los árboles y le da de comer a los animales”.

Janine Hernández ganó en la categoría de 6 a 8 años con su creación “Michikí”, una chicharra que le gusta bailar. “Un día sus alas se rompieron y tuvo que aprender a hacerse unas nuevas con alambre, para poder seguir bailando en el aire”, cuenta Janine.

Ezra Daniel García fue el ganador en la categoría de 9 a 11 años. “Tomi, tiene 2 cabezas, cuellos largos y cuerpos peludos, sus pelos son chinitos de color morado, verde y naranja; tiene grandes dientes con punta redondeada y su cabeza está coronada por orejas que parecen hojas, sus lenguas parecen piel de leopardo y sus alas parecen grandes nubes que también funcionan como sus brazos, tiene dos grandes patas peluchozas como de un gatito”, describe.

Inventíferos Peludos es un concurso creado en 2020, que invita a niñas y niños a imaginar seres fantásticos y crear sus historias, para materializarlos con la técnica de afelpado con agujas. A través de esta iniciativa, se busca que el reconocimiento a su desbordante creatividad sea oportuno, significativo y se traduzca en experiencias que fortalezcan su relación con el arte y la imaginación.