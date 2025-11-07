Presentan programa de actividades del Festival de las Aves de Oaxaca 2025

Esta actividad fomenta la conciencia sobre el valor ecológico y turístico de las aves en la entidad

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- La Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad presentó el calendario de actividades del Festival de las Aves de Oaxaca 2025, que en esta edición lleva por lema “Volando a la Conservación” y se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre,

La titular de la dependencia, Karime Unda Harp expresó que este encuentro fomenta la conciencia sobre el valor ecológico y turístico de las aves en Oaxaca mediante ciencia ciudadana, divulgación, concursos, arte y recreación.

Cabe resaltar que Oaxaca se sitúa como un referente nacional en biodiversidad, con 754 especies de aves registradas, de las cuales 303 se encuentran en alguna categoría de riesgo (NOM-059), debido a la pérdida de hábitat, la cacería, el cambio de uso de suelo y climático.

El Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) será la sede principal del festival que contempla talleres especializados, actividades infantiles, mesas de trabajo, además de recorridos de observación de aves en campo dentro de las regiones de Valles Centrales, Sierra de Juárez y Costa.

En este marco, la Secretaría de Medio Ambiente integró y capacitó a ocho grupos de personas que conforman la Red de Monitoreo y Aviturismo Comunitario de Oaxaca, denominada Nandaa Ñu’u, que en mixteco significa “los que cuidan la tierra”.

Asimismo, se dieron a conocer las convocatorias del Concurso Nacional de Fotografía, el Programa de Becas para Monitores Comunitarios y el Concurso Estatal de Dibujo Infantil “Pinceladas al Vuelo”. El calendario completo de actividades podrá consultarse en el portal electrónico: https://festivaldelasaves.oaxaca.gob.mx/