Salomón Jara entrega credenciales y certificados «Hecho en Oaxaca» a creadores artesanales

Con estos documentos se reconoce el talento, identidad y trabajo de este sector, además se elimina el plagio y coyotaje

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Con el objetivo de reconocer el talento, identidad y trabajo de artesanal, el gobernador Salomón Jara Cruz realizó la primera entrega de 394 credenciales y mismo número de certificados “Hecho en Oaxaca” a personas artesanas de 43 municipios de las ocho regiones del estado.

En el Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobá, el mandatario estatal destacó que con estos documentos se fortalece la legitimidad, calidad y prestigio de los productos elaborados en la entidad, eliminando el plagio y coyotaje, además se respaldará la comercialización nacional e internacional.

“Con esta entrega reconocemos el esfuerzo de mujeres y hombres que, generación tras generación han preservado técnicas ancestrales, conocimientos comunitarios y una enorme riqueza cultural que distingue a la entidad ante México y el mundo. Oaxaca es el corazón cultural de México y ustedes son la fuerza que mueve ese gran corazón”, resaltó.

En su oportunidad, el artesano de Santa María Atzompa, Francisco Jaime López García, quien utiliza por tercera generación la técnica de pastillaje en barro natural, expuso que la visita territorial que realizó el Gobierno del Estado logró la certificación a la autenticidad de estos productos, lo que representa respeto a la dignidad y humildad de las creaciones de los pueblos originarios.

El secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Raúl Ruiz Robles indicó que se continuarán impulsando políticas públicas que dignifiquen el trabajo artesanal, fortalezcan el consumo local y permitan que las nuevas generaciones encuentren en sus raíces una oportunidad de bienestar y desarrollo, sin dejar a nadie atrás ni afuera.