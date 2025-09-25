Lanza IMSS Oaxaca la Edición XLII de la Carrera Atlética IMSS-Monte Albán 2025

En la «Madre de las Carreras en Oaxaca» se correrán dos distancias: 12.190 km y la “Ruta del Gendariinibi” de 22 km.

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Oaxaca, a través de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales (JSSTPES), presentó la convocatoria de la XLII Edición de la Carrera Atlética IMSS-Monte Albán 2025, que se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre de 2025.

Desde 1981, esta justa deportiva se ha consolidado como uno de los eventos atléticos más representativos de Oaxaca, con el objetivo de promover la actividad física y el deporte como parte de un estilo de vida saludable. La competencia comprende un recorrido de 10 kilómetros en asfalto y 2 kilómetros con 190 metros de campo traviesa, así como la tradicional “Ruta del Gendariinibi” de 22 km.

El titular de la JSSTPES, Carlos Santiago Carrasco, destacó que cada año esta carrera convoca a más de 500 atletas, entre corredores aficionados y de alto rendimiento, con participación estatal, nacional e internacional. Subrayó que la prueba tiene un profundo sentido inclusivo, al contar con la presencia de atletas con discapacidad, competidores en silla de ruedas y HandBike, quienes representan el espíritu de superación y fortaleza.

La Carrera IMSS-Monte Albán también se distingue por rendir homenaje a personalidades del deporte y del periodismo deportivo. En esta tradición, los reporteros de los medios de comunicación juegan un papel fundamental, ya que son ellos quienes realizan las nominaciones de los homenajeados, garantizando así un reconocimiento legítimo y cercano a la comunidad deportiva.

En esta edición, se reconocerá al maratonista Juan Ramón López Reyes por su Mérito Deportivo y Trayectoria en el Atletismo; al periodista Andrés Guzmán Zamora por su destacada trayectoria en el periodismo deportivo; y de manera especial a la atleta juvenil Mariel Salazar Tapia por su Mérito Deportivo como promesa del atletismo oaxaqueño.

Las inscripciones están abiertas en oficinas del Centro de Seguridad Social, ubicado en calle Los Pinos, colonia Las Flores. Podrán participar atletas en ramas femenil y varonil, categoría libre (15 años en adelante), trabajadores IMSS, máster, veteranos, silla de ruedas y otras discapacidades. Este año se incorpora la categoría mixta de silla de ruedas HandBike.

El costo de inscripción es de 300 pesos, incluye playera conmemorativa, medalla, buff deportivo, hidratación en ruta y meta, así como servicio médico.

La bolsa de premiación para los ganadores de 12 km será: primer lugar 3 mil pesos, 2 mil al segundo y tercero mil; y para los de 22 km: primer lugar 7 mil, segundo 5 mil y tercero3 mil, y un bono especial de 2 mil y 3 mil pesos a quien rompa las marcas de tiempo que se lograron el año pasado en ambas categorías.

La cita es el domingo 16 de noviembre a las 06:30 horas, frente al Hospital General de Zona No. 1 “Dr. Demetrio Mayoral Pardo”, ubicado en la Calzada Niños Héroes de Chapultepec.

El IMSS Oaxaca reitera la invitación a toda la población a sumarse a esta carrera, la cual ya se ha convertido en la Madre de las Carreras en Oaxaca y que año con año promueve la salud, la integración familiar y la cultura del deporte en la entidad.