Zuzul, paraíso chinanteco escondido en la Cuenca del Papaloapan

Las aguas cristalinas de Zuzul atraen a familias que gustan del contacto con la naturaleza, y de buenos servicios de hospedaje, gastronomía y recorridos guiados

SANTA MARÍA JACATEPEC, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Oaxaca invita a conocer y disfrutar de Zuzul, un paradisiaco lugar que alberga un ojo de agua cristalina, ubicado en la comunidad Vega del Sol, perteneciente al municipio Santa María Jacatepec, en la región Cuenca del Papaloapan.

En este espacio antiguamente llamado “El azul”, el vital líquido brota desde las entrañas de la tierra y forma un balneario natural de aguas cristalinas, ideal para el esparcimiento y disfrute de las familias, así como, el descanso y relajación.

Zuzul cuenta con servicios de hospedaje, alimentación y recorridos guiados; además, las y los visitantes pueden nadar, disfrutar de un día de campo rodeados por la belleza natural y recorrer senderos para adentrarse a la selva chinanteca a pie o en bicicleta.

También pueden disfrutar de una gran variedad de platillos tradicionales elaborados con plantas de la región como la hierba mora y tepejilote.

Entre montañas, manantiales y cascadas se alberga un centro ecológico y turístico, ideal para las y los amantes de la naturaleza y la fotografía.

Este destino natural se encuentra a una hora de San Juan Bautista Tuxtepec por carretera; mientras que, desde la Ciudad de Oaxaca, el viaje dura entre seis y siete horas por la carretera federal 175, la cual cruza la Sierra de Juárez, lo que permite rodearse de impresionantes paisajes montañosos.

El Gobierno de Oaxaca impulsa las riquezas naturales, culturales, artesanales y gastronómicas de la Ruta de la Chinantla, para que las y los visitantes lleguen a este lugar, que es fuente de sustento de las familias de la región mediante el ecoturismo.