El IEEPCO acredita a 3,154 personas observadoras para la Jornada de Revocación de Mandato

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- Este sábado, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), en Sesión Extraordinaria Urgente, aprobó mil 733 acreditaciones de personas ciudadanas para participar como observadoras en la Jornada de Revocación de Mandato, con lo cual se concluye la etapa de acreditación.

Con este último bloque, el máximo órgano de dirección aprobó un total de 3 mil 154 personas ciudadanas que podrán observar las actividades programadas para este domingo 25 de enero.

Del total de acreditaciones, mil 696 corresponden a mujeres y mil 458 a hombres, de los cuales: 13 son personas con discapacidad, 722 se autoadscribieron como indígenas y 11 como afromexicanas; mientras que, 24 personas se identificaron como parte de la diversidad sexual, lo que da cuenta de una participación ciudadana amplia, plural e incluyente.

También participarán 63 personas observadoras provenientes de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco.

Durante la sesión estuvieron presentes: la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, así como las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas. Asimismo, los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas. También participó el secretario ejecutivo del Instituto, Graciano Alejandro Prats Rojas, además de las representaciones de los partidos políticos.

Cabe destacar que la Convocatoria para la Observación fue abierta el 22 de diciembre, concluyendo la recepción de solicitudes el 16 de enero. Derivado de lo anterior, el Sistema de Registro de Observación Electoral (SIROBE) contabilizó un total de5 mil 590 solicitudes, de las cuales 5 mil 011 fueron debidamente finalizadas y 579 quedaron inconclusas.

La observación electoral constituye un mecanismo fundamental de participación ciudadana que fortalece los principios de certeza, legalidad, transparencia, rendición de cuentas y control democrático, así como el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), las personas ciudadanas acreditadas como observadoras podrán solicitar al IEEPCO la información relacionada con el Proceso de Revocación de Mandato que requieran para el adecuado desarrollo de sus actividades.

Asimismo podrán presentarse el día de la Jornada de Revocación de Mandato, con su acreditación e identificación oficial, en una o varias casillas, así como en los Consejos correspondientes, a efecto de observar la instalación de la casilla, el desarrollo de la emisión de opinión, el escrutinio y cómputo de las emisiones de opinión en la casilla, la fijación de resultados en el exterior de la misma, su clausura, la lectura en voz alta de los resultados en el Consejo Distrital, así como la recepción de escritos de incidencias y de protesta.

Es importante mencionar que, las personas acreditadas como observadoras deberán abstenerse de declarar tendencias sobre la votación, así como de portar, utilizar o difundir emblemas, distintivos, símbolos, escudos o cualquier otra imagen, expresión o propaganda relacionada con partidos políticos, posturas políticas o ideológicas vinculadas con las posibles respuestas de la Revocación de Mandato. Además, conducirse conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad en el ejercicio de sus funciones.