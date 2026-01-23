Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Los cuadros de Kat o la yuxtaposición del signo pictórico

Todo lo que será ya palpita en lo que es. Desesperado por acercarme a la imagen como si “lo que no se puede nombrar ocurre en los sentidos”, busco, investigo, a veces retomo el Informe del Administrador de Tehuantepec citado en MEMORIAS ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE OAXACA, escrito por Benito Juárez en su periodo de gobierno de 1848 a 1852. Encuentro las palabras del poema/cuadro, donde pensamiento y emoción participan más allá del lenguaje: Monte Albán/Luz de la tarde: veloces abejas/suaves líneas del último tigre.

Los poemas (los cuadros) no nacen, levantan el instante, lo multiplican (Todo lo que será ya palpita en lo que es). Los poemas y cuadros más claros, como los de Kat, resultan de difícil mención cuando la imagen se bifurca a la manera de la corbata Mondrian.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
También podría interesarte

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Total
0
Share
0
0
0
0