Los cuadros de Kat o la yuxtaposición del signo pictórico

Todo lo que será ya palpita en lo que es. Desesperado por acercarme a la imagen como si “lo que no se puede nombrar ocurre en los sentidos”, busco, investigo, a veces retomo el Informe del Administrador de Tehuantepec citado en MEMORIAS ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE OAXACA, escrito por Benito Juárez en su periodo de gobierno de 1848 a 1852. Encuentro las palabras del poema/cuadro, donde pensamiento y emoción participan más allá del lenguaje: Monte Albán/Luz de la tarde: veloces abejas/suaves líneas del último tigre.

Los poemas (los cuadros) no nacen, levantan el instante, lo multiplican (Todo lo que será ya palpita en lo que es). Los poemas y cuadros más claros, como los de Kat, resultan de difícil mención cuando la imagen se bifurca a la manera de la corbata Mondrian.