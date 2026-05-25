Destina Gobierno de Oaxaca más de 6 mil MDP a sector educativo y peticiones de la 22

Fotografía: CORTESÍA AHORA OAXACA NOTICIAS

El mandatario estatal subrayó que, bajo una política humanista, se respeta el derecho a la libre manifestación de las y los trabajadores de la educación que

OaAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En atención al compromiso con la educación y los derechos de las y los docentes, el Gobierno de Oaxaca brinda acompañamiento permanente a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), mediante mesas de trabajo orientadas a atender sus necesidades y peticiones.

Durante la conferencia de prensa, el gobernador Salomón Jara Cruz reiteró que su administración mantiene comunicación permanente con el magisterio oaxaqueño y ha dado respuesta a diversos planteamientos contenidos en el pliego petitorio estatal, con disposición de seguir construyendo acuerdos.

“Como Gobierno del Estado, hemos mantenido una comunicación permanente y estamos dando respuesta a los planteamientos contenidos en el pliego petitorio estatal, con la disposición de seguir construyendo acuerdos”, expresó.

El mandatario estatal subrayó que, bajo una política humanista, se respeta el derecho a la libre manifestación de las y los trabajadores de la educación, privilegiando el respeto, el diálogo y la coordinación institucional como la mejor ruta para avanzar.

Posteriormente, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, informó sobre los avances de las mesas de diálogo con la representación sindical, así como de las acciones emprendidas para atender distintos rubros del sector educativo.

Entre los principales temas atendidos destacan la contratación de 4 mil 705 normalistas, pagos únicos, prima de antigüedad a personas pensionadas, mobiliario escolar y equipo tecnológico, atención de incidencias, bonos para personas jubiladas y la reapertura del Centro de Atención Psicopedagógica de Preescolar (CAPP), entre otros.

El Gobierno del Estado informó que la inversión destinada a estas acciones asciende a 6 mil 117 millones 149 mil 467 pesos, además del seguimiento a 7 mil 512 procesos administrativos relacionados con la Sección 22 del SNTE.

En otro tema, Salomón Jara Cruz dio a conocer que Oaxaca registra avances importantes en el Índice de Paz México (IPM), al pasar del lugar 15 al 8 entre 2023 y 2026, posicionándose entre los estados con mejores condiciones de paz del país.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, explicó que esta mejora de siete posiciones refleja resultados medibles derivados de una estrategia orientada a atender las causas de los conflictos y fortalecer la gobernabilidad.

Añadió que, por primera vez, Oaxaca cuenta con un Programa de Paz para la Construcción de Gobernabilidad, el cual establece una metodología para consolidar una estrategia territorial enfocada en la prevención de conflictos sociales y el bienestar de la población.