A una semana de la jornada de Revocación de Mandato, IEEPCO realizó 2o Foro ciudadano

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/via IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) llevó a cabo el Segundo Foro de Discusión este domingo 18 de enero, con lo cual dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Revocación de Mandato para el Estado de Oaxaca, que dispone que el Instituto deberá organizar al menos dos foros de discusión en medios electrónicos, garantizando en todo momento la equidad entre las participaciones a favor y en contra.

Estos foros tuvieron como objetivo promover la participación ciudadana mediante la exposición de información, argumentos y reflexiones por parte de las personas panelistas, contribuyendo a un debate plural, equitativo e informado en torno a este mecanismo de democracia participativa.

En este segundo foro participaron como panelistas a favor de la Revocación de Mandato María Guadalupe Blanco Méndez y Ángel Disraeli Cruz Gutiérrez; mientras que las posturas en contra de la Revocación de Mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado estuvieron representadas por Sara Zenaida Clavel Guzmán y Marco Antonio Baños Avendaño.

Durante más de una hora, las cuatro personas panelistas opinaron acerca del mecanismo de Revocación de Mandato como instrumento de participación ciudadana y a través de cifras y diversos argumentos analizaron las razones para que se le revoque el mandato o para que continúe en el cargo la persona titular de la Gubernatura.

Este ejercicio de discusión fue moderado por Julieta Lujambio y se desarrolló en dos segmentos de preguntas y respuestas, y un segmento de conclusiones, en torno a la Revocación de Mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado de Oaxaca para el periodo constitucional 2022–2028.

La Jornada de Revocación de Mandato se llevará a cabo el próximo domingo 25 de enero, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, permitiendo a la ciudadanía oaxaqueña ejercer su derecho a votar respecto de la siguiente pregunta:

¿Estás de acuerdo en que a Salomón Jara Cruz, Gobernador del Estado, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o que continúe en la Gubernatura hasta que concluya el periodo?

Cabe señalar que la transmisión en vivo de este Segundo Foro de Discusión se realizó a través de las plataformas YouTube, Facebook y X del IEEPCO, el INE y la FEDE así como mediante 42 medios electrónicos aliados. Asimismo, se llevó a cabo una transmisión simultánea con interpretación en lenguas zapoteca, mixteca, mixe y mazateca, además de Lengua de Señas Mexicana.

A esta actividad asistieron la consejera presidenta Elizabeth Sánchez González; las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; así como el consejero electoral Manuel Cortés Muriedas. Asimismo, estuvieron presentes el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas, y la contralora general del Instituto, Rosa Elia Vásquez Flores.

Por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) Oaxaca, asistieron el vocal ejecutivo de la Junta Local, Martín Martínez Cortazar; la vocal secretaria, Chrysthian Verónica González Labastida, y el vocal de Organización Electoral, Noé Arroyo Morales, así como Cristina Retana, del INE México. También se contó con la presencia de la magistrada presidenta Sandra Pérez Cruz y la magistrada Gloria Ángeles Cruz López ambas del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, el Fiscal Especializado en Delitos Electorales (FEDE) del Estado de Oaxaca; Iván García López y las representaciones de los Partidos Políticos.