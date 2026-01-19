Celebra Club de Lectura de Periodismo su 2o aniversario con libro de Willy López Torres

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El Club de Lectura de Periodismo “Wilfrido López Torres” festeja su segundo aniversario con la publicación del poemario He hallado mi final en tu camino del periodista oaxaqueño Wilfrido López Torres, en homenaje a su espíritu de trabajo constante en favor de la lectura, el pensamiento crítico y la memoria de los periodistas oaxaqueños.

Editado originalmente en 1986 por la Casa de la Cultura Oaxaqueña y ganador del primer lugar de un concurso de poesía, la obra recoge una voz poética íntima y reflexiva, marcada por la mirada humana del autor sobre el tiempo, la memoria y el destino, aun cuando pareciera que el caudal de sensaciones y emociones parecen desbordarlo.

Sandra Ramos Rojas, compañera de vida de López Torres y promotora de la obra editorial que será presentada el próximo mes, afirmó que en este título “se puede leer en cada línea al poeta de 26 años que, seguramente inseguro y temeroso, por primera vez se atrevía a compartir con los demás su poesía de amor y realidad, pasión y curiosidad, idealista y profunda”.

Por su parte, el coordinador general del proyecto, Francisco J. Sánchez, destacó que la publicación del poemario representa “el mejor estímulo y resultado de dos años de intenso trabajo para formar lectores críticos capaces de distinguir el periodismo riguroso de la desinformación y la superficialidad”.

Precisó que desde su fundación, el 17 de enero de 2024, el club de lectura ha realizado sesiones periódicas de análisis de libros y textos vinculados con el ejercicio informativo, fomentando la discusión argumentada, el pensamiento crítico y la formación de nuevos lectores que tanta falta le hacen al periodismo.

A lo largo de estos dos años, el proyecto ha logrado integrar a periodistas en activo, profesionistas y público general, además de sentar las bases para nuevos proyectos editoriales, como la colección editorial “Wilfrido López Torres” destinada a publicar obra periodística, literaria y pedagógica de periodistas locales como de todo el país.

Apenas a mediados de diciembre pasado fue presentado el primer título de esta última, Mujeres Periodistas Oaxaqueñas. Volumen I, de la autoría de Leandro Hernández Romero, marcando el inicio de un camino editorial que apuesta por la memoria, la palabra y la dignidad del oficio.