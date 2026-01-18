El IEEPCO ordena el retiro de propaganda irregular

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó en sesión extraordinaria urgente, nuevas medidas cautelares para ordenar el retiro inmediato de propaganda irregular detectada en distintos municipios del estado, relacionada con el Proceso de Revocación de Mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado para el periodo 2022–2028.

Dichas acciones fueron iniciadas de oficio por la propia Comisión, luego de recibir 26 escritos de deslinde en los que personas comparecientes manifestaron desconocer la colocación de propaganda en diversos espectaculares ubicados en diferentes municipios de la entidad.

En los escritos se señaló que en ningún momento se ordenó la elaboración, diseño, impresión o difusión de propaganda que incluyera la imagen del Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz.

Derivado de lo anterior, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó procedente la adopción de medidas cautelares, consistentes en ordenar el retiro inmediato de la propaganda señalada.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a conducirse conforme a las etapas y tiempos establecidos en el calendario electoral aprobado por el Consejo General del IEEPCO, con el objetivo de garantizar los principios que rigen la función del Instituto durante el Proceso de Revocación de Mandato 2022–2028.

Cabe mencionar que la Jornada de Revocación de Mandato se llevará a cabo el próximo domingo 25 de enero, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, permitiendo a la ciudadanía oaxaqueña ejercer su derecho a opinar respecto de la pregunta: ¿Estás de acuerdo en que a Salomón Jara Cruz, Gobernador del Estado, se le revoque el mandato por pérdida de confianza? o que continúe en la Gubernatura hasta que concluya el periodo.

La sesión se realizó de manera virtual y contó con la participación del consejero presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, Manuel Cortés Muriedas, así como de las consejeras electorales Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas, integrantes de la referida Comisión. Asimismo, estuvieron presentes la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González; el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas; y la secretaria técnica de la Comisión, Luisa Anahí Galindo Velazco.