«Las pertenencias del aire», fotos de Musuk Nolte de su experiencia con la ayahuasca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com vía CFMAB).- En Las pertenencias del aire el fotógrafo Musuk Nolte (1988) presenta en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB) un ensayo sobre su experiencia con la ayahuasca, una bebida que toman las comunidades amazónicas para sanar el cuerpo y el espíritu. Nolte platicó que “existe todo un imaginario alrededor de la planta y hay una conexión colectiva que va más allá del imaginario local indígena, unos códigos que son universales, muy arraigados con la Amazonía, con el entorno de la selva, los animales que habitan ahí y la idea de los espíritus”.

Detalló que tuvo una experiencia con la ayahuasca cuando tenía seis años y la volvió a tomar 15 años después, “este ensayo es un poco un cuento de esas memorias, el diálogo de cómo se han ido conformando o construyendo ciertas imágenes de los viajes que he ido haciendo en los últimos 10 o 12 años en la Amazonia, hay ciertas imágenes con las cuales podía reconstruir este imaginario que no es realidad, pero tampoco es ficción, es un umbral”.

El fotógrafo peruano se dedica a la fotografía documental desde hace varios años, ha trabajado en la Amazonía y este proyecto, dijo, lo ha venido desarrollando lentamente, “he ido reconstruyendo imágenes que están ahí, porque he realizado proyectos alrededor de la Amazonia, de problemáticas ambientales, sociales, políticas o relacionadas al narcotráfico. Todos los problemas que impactan en la Amazonía es lo que me ha hecho volver muchas veces y estas son imágenes que van encontrándose”.

Para Musuk Nolte la fotografía es una herramienta, comentó que cada uno puede aproximarse a ésta desde distintos lugares, “pensando que la fotografía documental tiene esta relación con la realidad, de dar cuenta de algo que sucede en el mundo, hay cosas que deben ser contadas de esa manera, lo que me emociona de la fotografía es alejarme un poco de la realidad, tomar la realidad como un punto de partida para ponerla a dialogar con otros imaginarios que no están tanto dentro de lo real”.

Agregó que el trabajo que está mostrando en el CFMAB, “son imágenes que no son artificios, no son cosas que yo invento, no son situaciones que armo, son situaciones que encuentro, pero que no están representando lo que uno ve en la literalidad, esa imagen proyecta otras cosas, otras capas, conecta con otros imaginarios, quizá en el mundo del sueño o las pesadillas, es la fotografía que me gusta o como intento aproximarme a ella, desde ese lugar de situarse en ese umbral entre la realidad y la ficción, pero una ficción que sigue siendo realidad a su vez, como opera el cine quizá”.

Musuk Nolte es un fotógrafo cuya práctica conecta enfoques documentales y artísticos para abordar problemáticas sociales relacionadas con el intercambio intercultural, la política y el medio ambiente. Desde niño sentía una curiosidad por las artes, su madre es antropóloga y durante su infancia la acompañó en sus viajes, así conoció otros espacios, la fotografía apareció como una segunda opción, cuando la primera era música, empezó a trabajar muy joven como asistente de fotografía, en un medio y eso le dio contacto con la realidad. Han pasado 20 años desde que se dedica a la fotografía.

Nolte ha publicado ocho libros, entre ellos Las pertenencias del aire. Desde 2013 es fundador y director de KWY Ediciones, una editorial independiente y galardonada dedicada a la fotografía latinoamericana.

Sobre la fotografía latinoamericana dijo que considera que está en un momento muy saludable, “me da la impresión de que en cada país hay un ecosistema en sí mismo que está intentando redefinirse o intenta tener una singularidad o una personalidad más sólida, me parece que cada país está encontrando su propio mecanismo, regla, singularidades y personalidad, lo cual abre el bagaje de cómo uno mira”.

“Me parece que está en un momento vivo, activo, interesante que también responde mucho a esta relación errática que hay con lo institucional, como espacios pierden presupuesto, se van cerrando, como escuelas se van vendiendo, siempre está en un abismo, me imagino es estimulante estar cerca de un abismo, pero te puedes caer, ahí está un poco la dualidad y creo que eso se me revela un poco el momento de la fotografía”.

El trabajo de Nolte ha sido reconocido con premios y becas de instituciones como World Press Photo, Magnum Foundation, la beca Elliott Erwitt HC7, la National Geographic Society, la Bertha Foundation, Light Work y Vital Impacts, entre otras. Su obra ha sido ampliamente expuesta en museos, bienales y festivales internacionales, entre ellos el Museo de Arte de Lima, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), la III Bienal Photoquai y la Singapore Photography Biennale, entre otros.

Son los últimos días para visitar la exposición en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, las salas abren de miércoles a lunes de 9:30 a 20:00 horas. La muestra finaliza el 8 de enero.