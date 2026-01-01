5 claves para lograr tus metas 2026

ZAPOPAN, Jal. (sucedióenoaxaca.com/vía UAG).- Para comenzar quiero felicitarte por este nuevo año que inicia y que para muchos de nosotros un año nuevo significa fijarnos nuevos proyectos, metas u objetivos, cada uno con un significado propio.
¿Las metas que quieres cumplir en el 2026 son las mismas que estableciste en el 2025? ¿Por qué no se lograron consolidar? Si los cumpliste ¡Felicidades!, pero si no los realizaste significa que se quedaron en el baúl de las buenas intenciones, más nunca es tarde así que ¡Desempólvalos!
¡Lógralos este año!
Ahora presentamos 5 recomendaciones claves para que esas metas que te has propuesto se materialicen en este 2026. Para comenzar toma nota y enlista todos tus propósitos en un papel, date un tiempo para reflexionar qué necesitas o planeas realizar, escribe todas las metas personales o profesionales que quieres cumplir en el 2026 y que sean más viables realizar por su importancia, requerimiento o prioridad.
El siguiente paso es que selecciones 2 objetivos personales y 2 objetivos profesionales, sí, máximo 4 en total para que puedas concentrarte y pongas toda tu energía, pueden ser objetivos que se hayan quedado inconclusos en el 2025 y que necesites reiniciarlos. Una clave para toda meta es que tenga estos tres principios: Inicio-Continuación-Término.
Las metas que quedaron pendientes en el 2025 y que dejaste en el camino estarían situadas a continuación y las que vas a comenzar por primera vez estarían en Inicio, imagina cuánto tiempo, dinero y esfuerzo le has dedicado a cada meta inconclusa, ahora tienes en tus manos esta oportunidad de volver a reiniciarlos. Después de esta introducción, se presentan 5 claves para lograr cumplir tus metas por las que ya te decidiste para este año 2026:
Claves para alcanzar tus propósitos de año nuevo
Clave 1: Escribe tus metas y establece fechas de inicio y de término.
Una manera de iniciar, como se mencionó anteriormente, es escribiendo cada una de tus metas, divídala en pequeños bloques de tiempo si éste requerirá varias actividades. Hay metas que puedes dividirlas en pequeños micro objetivos, esto logra que te mantengas motivado para continuar, al ir logrando pequeños avances. Entonces establece el tiempo para cada una con fecha de inicio y fin.
Clave 2: Da seguimiento y sé constante.
Dar seguimiento a las metas es un hábito muy poderoso porque cuando te acostumbras a estar al pendiente de lo que te anima y motiva de manera continua, así como revisar tus avances visualmente vas a saber en dónde estás y si vas por la ruta correcta, plantéate la pregunta ¿Estoy cumpliendo cada uno en tiempo y forma? se constante, hay metas que requieren tiempo, no te rindas si encontraste una piedra en el camino y mantente enfocado.
Clave 3: Tiempo asignado.
Puede suceder que, al comenzar a poner en marcha las metas dedicamos todo el tiempo y entusiasmo, pero conformen pasan los días vamos disminuyendo el ritmo y constancia hasta dejarlo en “pendiente”, casi olvidado. El riesgo es cuando ya no continúas con las fechas preestablecidas, se pasan los días y cuando vuelves a revisar tus metas, sucede que pasaron varios meses. Si eso te llegara a suceder, una clave es que tengas visualmente tus objetivos escritos y los pongas en un lugar visible, esto te ayudará a no olvidarlos además de conocer el porcentaje de cumplimiento, si tu avance es significativo, continúa así, de lo contrario, cámbialos de lugar.
Clave 4: Si no está funcionando de una manera, cambia de estrategia.
¿En cuál objetivo te está costando más trabajo obtener los resultados?, un hábito que puede presentarse es que continuemos en una actividad que no está teniendo resultados y sientas que no avanzas, eventualmente hay que hacer algunos ajustes, pero antes de cambiar de estrategia, analiza por qué no está funcionando, posiblemente con un pequeño cambio de actividad será suficiente, en caso contrario reemplázala por una diferente.
Clave 5: Pide apoyo.
Es posible que para lograr determinados proyectos necesites del apoyo de terceras personas, por ejemplo, no arriesgues un patrimonio porque escuchaste que al vecino le fue bien, evalúa ventajas y desventajas de determinadas metas. Primero conoce, cerciórate, pregunta y si no estás seguro mejor pide consejo a un experto.
Ante todo, recuerda: Tu perseverancia y dedicación son los ingredientes claves para cumplir con éxito cada una de tus metas.