La terca memoria: Efemérides culturales enero

02 de enero de 1943 nace el escritor zapoteca Macario Matus Gutiérrez en Juchitán de las Flores. Falleció el 06 de agosto de 2009 en la Ciudad de México. Sus restos descansan en el panteón de su natal Juchitán.

04 de enero de 1995 fallece en un accidente aéreo , cerca de Cuernavaca en Temixco, el director de orquesta y compositor Eduardo Mata, cuyos restos se encuentran en el Panteón General de la ciudad de Oaxaca. Eduardo Vladimiro Jaime Mata Asiain nació en la Ciudad de México el 5 de septiembre de 1942.

04 de enero de 2021 fallece el maestro artesano Juan Manuel García Esperanza, exquisito orfebre de la filigrana, creador de monos de calenda, multi premiado por sus esculturas realizadas para la «Noche de Rábanos» y el bello Nacimiento del Niño Jesús que cada año colocaba en su domicilio, cuya réplica fue donada al Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca. 05 de enero de 1955 nació en la la ciudad de Oaxaca el artista plástico Juan Alcázar, quien dirigió por varios años el Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo y el Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO).

07 de enero de 1907 nace el compositor Jesús «Chu» Rasgado en Asunción Ixtaltepec. El músico es autor de la célebre «Naila» y de piezas para banda filarmónica entre las cuales sobresale «Tempestad».

07 de enero de 2019 fallece la maestra Margarita Toledo quien por 30 años fue presidenta del Comité de Autenticidad de la Guelaguetza.

09 de enero de 1932 fue descubierta la ofrenda de la Tumba 7 de Monte Albán, un espectacular hallazgo arqueológico a cargo de Alfonso Caso y su equipo, que daría pie a la institucionalización de la protección del patrimonio cultural. 10 de enero de 2008 fallece el escritor zapoteca Andrés Henestrosa en la Ciudad de México. https://sucedioenoaxaca.com/2018/11/27/andres-henestrosa-el-indio-que-llego-a-la-academia-mexicana-de-la-lengua/

15 de enero de 1945 se funda la Sociedad de Autores y Compositores de México, SACM, con el fin de reconocer los Derechos de Autor. A partir de 1983, de forma oficial se celebra el Día del Compositor.

30 de enero de 1976 muere en la Ciudad de México el Mayor Amador Pérez Torres, «Dimas», compositor de «Nereidas», el llamado «Danzón de danzones». El militar y músico nació en la Villa de Zaachila el 15 de abril de 1902.

30 de enero de 2001 fallece en la ciudad de Oaxaca el artista plástico Rodolfo Morales. https://sucedioenoaxaca.com/2018/05/08/nunca-le-pegue-una-patada-al-balon-siempre-era-torpe-rodolfo-morales/