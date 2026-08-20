Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Puerto Ángel tierra de pescadores, una experiencia para este verano: Sectur

Descubre las playas y sabores del mar en uno de los destinos más emblemáticos de la costa oaxaqueña

PUERTO ÁNGEL, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) invita a visitar Puerto Ángel, en el municipio de San Pedro Pochutla, cuya identidad está estrechamente ligada al mar, con una combinación de tranquilidad, hospitalidad y tradición que distingue a este destino de la costa oaxaqueña.

También conocida como tierra de pescadores, ofrece escenarios ideales para practicar deportes acuáticos como la pesca deportiva, que forma parte de la esencia de este puerto pesquero y turístico.

Sus playas Panteón, La Boquilla y Estacahuite, así como sus formaciones rocosas que dan vida a lugares como La Cueva del Oso, ofrecen paisajes únicos para disfrutar del mar y la naturaleza.

Puerto Ángel también guarda una historia ligada al comercio marítimo, pues durante el siglo XIX fue utilizado como puerto para embarcaciones que transportaban café y maderas preciosas.

La experiencia se complementa con platillos elaborados a base de barrilete, entre otras preparaciones que reflejan la tradición pesquera de la localidad.

Este destino puede visitarse durante diferentes temporadas del año y entre noviembre y marzo, sus aguas brindan la posibilidad de admirar el paso de la ballena jorobada, como parte de la riqueza natural que caracteriza a esta región.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
También podría interesarte

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Total
0
Share
0
0
0
0