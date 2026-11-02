LaTercaMemoria |Efemérides Culturales de noviembre

El 04 de noviembre de 1774 nace en la ciudad de Oaxaca el historiador, periodista y político de la Independencia, fundador del Diario de México, Carlos María de Bustamante.

CARLOS MARÍA DE Bustamante

El 17 de noviembre de 1967 nace en Juchitán de Zaragoza la poeta zapoteca Natalia Toledo Paz, autora de libros como El dorso del cangrejo.

El 21 de noviembre de 1922 muere en la prisión de Leavenworth, Kansas, Estados Unidos, Ricardo Flores Magón, destacado periodista, político e ideólogo liberal oaxaqueño, opositor al gobierno de Porfirio Díaz y precursor de la Revolución Mexicana.

RICARDO FLORES MAGÓN

El 30 de noviembre de 1906 nació en San Francisco Ixhuatán el escritor zapoteca Andrés Henestrosa Morales, autor de dos libros imprescindibles de las letras oaxaqueñas: Los hombres que dispersó la danza y Retrato de mi madre.