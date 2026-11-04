“El Respiro de la Luna», diálogo artístico entre Oaxaca y Egipto se exhibe en El Cairo

La exposición reúne a destacados artistas de ambas culturas milenarias en un diálogo donde pintura, fotografía, gráfica, cerámica y lenguajes contemporáneos se convierten en un territorio común para explorar la intuición, la memoria y la imaginación

FOTOGRAFÍAS: Mohamed Pota

EL CAIRO, Egipto (sucedióenoaxaca.com).- “El Respiro de la Luna / Moon’s Breath» es un susurro que comienza con una pregunta silenciosa: Y, ¿si la verdadera misión de la luna nunca hubiera sido iluminar el cielo, sino despertar la imaginación humana?

Curada por Mafalda Budib, esta exposición, inaugurada el pasado 31 de octubre, reúne a destacados artistas de Oaxaca y Egipto en un diálogo donde la pintura, la fotografía, la gráfica, la cerámica y los lenguajes contemporáneos se convierten en un territorio común para explorar la intuición, la memoria y la imaginación.

Presentada en Nox Gallery, en colaboración con la Embajada de México en Egipto, y La Galería NN, la muestra propone un encuentro entre dos culturas milenarias que, aunque separadas por continentes, comparten una misma manera de comprender el universo: aquella que reconoce que la creación nace primero en el misterio.

Inspirada en el pensamiento de Gaston Bachelard, Carl Jung y en los universos simbólicos del antiguo Egipto y de las cosmovisiones originarias de Oaxaca, “El Respiro de la Luna” invita a mirar el mundo desde otro lugar. Aquí, la intuición ocupa el espacio de la certeza; el silencio se convierte en lenguaje; y la oscuridad deja de ser ausencia para revelarse como el lugar donde toda verdadera creación comienza a gestarse.

En Egipto, la bóveda celeste vive en el cuerpo de la diosa Nut, quien cada noche recibe al Sol para hacerlo renacer al amanecer. Isis, con infinita paciencia, reúne los fragmentos dispersos de la vida para devolverles unidad. En Oaxaca, el cielo continúa respirando entre los campos de maíz, las montañas, la lluvia y la memoria ritual de sus pueblos. Dos geografías distintas que, bajo una misma luna, reconocen que la transformación requiere tiempo, escucha y contemplación.

Más que establecer similitudes entre ambas culturas, la exposición propone descubrir sus resonancias: esa capacidad compartida de comprender que la belleza no se impone, sino que se revela lentamente, como la luz lunar sobre el paisaje.

Concebida en un momento en que el mundo atraviesa profundas incertidumbres, “El Respiro de la Luna” ofrece una pausa, un espacio para detenernos, respirar y recordar que el arte continúa siendo uno de los lenguajes más generosos de la humanidad; allí donde las palabras encuentran sus límites, la creación sigue tendiendo puentes.

Los artistas reunidos en esta exposición nos recuerdan que imaginar también es una forma de esperanza. Que toda obra nace de un acto de confianza en lo invisible, y que cada pincelada, cada fotografía, cada grabado y cada pieza de cerámica son testimonio de una convicción silenciosa, aquella de seguir creando belleza incluso cuando el mundo parece olvidar que la necesita.

Como escribió la pensadora egipcia Doria Shafik: «Los sueños no son un refugio de la vida; son el lugar secreto donde la vida comienza.»

…Quizá la Luna nunca ha iluminado únicamente la noche, seguramente, desde el origen de los tiempos, ha estado iluminando el camino de quienes se atreven a imaginar un mundo distinto, en amor y belleza.

ARTISTAS OAXAQUEÑOS PARTICIPANTES:

Antonio Turok, Guillermo Olguín, Alberto “El Negro” Ibáñez, Tony Aguilar, Manuel Escobar, José Luis García, Luvia Lazo, Bouler, Ixrael Montes, Johnny Castellanos, Nancy Bobadilla Cortés, Polo Vallejo, Raúl Herrera, Tony Petate, Tomás Pineda Matus y Gesner Melchor.

A la inauguración de la exposición asistieron el embajador de México en Egipto Héctor Ortega Nieto, Mafalda Budib curadora de la exposición, Ayman Lotfy – Organizador egipcio, Nox Gallery, Sameh Amin – Co-fundador de The Nox Mall y Halla Shafey – Equipo de Nox / presente en fotos de la inauguración, así como algunos de los creadores participantes como Tony Aguilar, José Luis García, Guillermo Olguín, Antonio Turok y Johnny Castellanos.