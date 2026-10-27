Fachadas, tapetes y campos iluminados llenan de color las fiestas de Día de Muertos en Oaxaca

El Gobernador Salomón Jara Cruz inauguró el tapete monumental de arena y cempasúchil en Jalatlaco y encabezó la premiación del concurso de Fachadas 2026

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El color de las flores, la creatividad y las tradiciones que distinguen a Oaxaca comenzaron a llenar las calles de la capital con la premiación del Concurso de Decoración de Fachadas de Día de Muertos 2026 y la inauguración de un tapete monumental de arena y flor de cempasúchil en el Barrio Mágico de San Matías Jalatlaco.

Con estas actividades, la administración que encabeza el Gobernador Salomón Jara Cruz, inició formalmente el programa preparado para recibir y celebrar a las y los Fieles Difuntos, con expresiones culturales que cautivan a propios y visitantes y mantienen viva la memoria de quienes han partido.

En el Concurso de Decoración de Fachadas participaron 27 establecimientos, cinco más que en 2025. El primer lugar correspondió a las personas integrantes de la Casa de las Artesanías de Oaxaca, en una competencia que reconoció la creatividad y el compromiso con las tradiciones.

Los premios establecidos fueron de 50 mil pesos para el primer lugar, 25 mil para el segundo y 15 mil para el tercero.

El representante de la Casa de las Artesanías, Guillermo Villanueva Reyes, agradeció esta convocatoria que los incluye en una de las manifestaciones tradicionales más importantes de las y los oaxaqueños. Externó que su diseño representa el tránsito entre la vida y la muerte pero, sobre todo, la fe en no perder a quienes han fallecido, recordándolos durante estas fiestas de los fieles difuntos.

La celebración continuó en Jalatlaco, donde el Gobernador del Estado inauguró un tapete monumental de 10 por 25 metros, elaborado con arena y flor de cempasúchil por nueve integrantes del Colectivo Zapata. Dicha obra reúne elementos como la memoria, el territorio, el maíz, las flores y las calaveras, en una composición que dialoga con la identidad cultural oaxaqueña y respeta el carácter histórico y religioso del templo de San Matías.

Fernando Beta, representante del Colectivo, destacó que lo llena de satisfacción el resultado de un mes de planeación ya que, como oaxaqueño, reconoce que Oaxaca es referente de tradiciones y costumbres que llaman los ojos del mundo en ellas, e invitó a las personas a acudir a disfrutar del hermoso tapete del 26 de octubre al 03 de noviembre.

Durante ambas actividades, el Gobernador Salomón Jara Cruz invitó a las familias oaxaqueñas y a quienes visitan la entidad a disfrutar de los más de 100 eventos que el Gobierno del Estado ha preparado para estas fiestas, una oportunidad para compartir las costumbres que dan identidad a los pueblos de Oaxaca.

También, el Mandatario estatal inauguró en el Paseo Juárez, El Llano, el inicio de las rutas del circuito “Flores que Guían el Alma”, que a partir de esta fecha y hasta el 03 de noviembre podrá disfrutarse en los municipios de San Jacinto Amilpas, San Antonio Arrazola, San Martín Tilcajete, Santo Tomás Jalieza, Teotitlán del Valle, Unión Zapata y el Pueblo Mágico de Mitla