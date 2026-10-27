Se inaugura este 27 de octubre «Conexión Gráfica Oaxaca-Polonia» en Poznán

La exposición reúne obra de 33 estudiantes, docentes, egresados e invitados vinculados

con la UABJO, y propone un diálogo entre las prácticas gráficas de Oaxaca y Polonia

POZNÁN, Polonia (sucedióoenoaxaca.com).- Conexión Gráfica Oaxaca – Polonia marca el inicio de una colaboración artística y académica entre la Facultad de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y la Universidad de las Artes Magdalena Abakanowicz de Poznań, Polonia.

La exposición reúne la obra de 33 estudiantes, docentes, egresados e invitados vinculados

con la UABJO, y propone un diálogo entre las prácticas gráficas de Oaxaca y Polonia. Este

intercambio busca fortalecer los procesos de formación, producción y reflexión en torno a la

gráfica, así como generar nuevas redes de colaboración entre ambas instituciones.

El proyecto adquiere un significado especial en 2026, año en que se conmemoran 200 años

de la introducción de la litografía en México. Esta efeméride permite reconocer la importancia

histórica de esta técnica y, al mismo tiempo, destacar su vigencia como medio de

experimentación y expresión contemporánea.

A través de la litografía, Oaxaca y Poznań comparten conocimientos, experiencias y perspectivas, reafirmando el papel de la gráfica como un espacio de encuentro entre culturas, comunidades artísticas e instituciones de educación superior.

Curaduría: Moisés Nava, Witold Modrzejewski, Max Skorwider y Michał Tatarkiewicz.

Artistas participantes: “Alucarda”, Alan Altamirano, Per Anderson, Juan Jorge Bautista, ”Cala”, Mauricio Canseco, Julissa Chiñas, Alejandro Ferrer, Alizze García, Sam Gardner, Enrique Gijon, Orlando González, Elquín Hernández, Lizeth Herrera, “La Guevara”, Fulgencio Lazo, Mercedes López, Jorge Martínez, Manuel Miguel, Paloma Muy Kuay, Israel Nazario, Moisés Nava, Itzel Nicolás, Edna Reyes, Damara Rosales, Geovanni Sánchez, Ricardo Santiago, Pável Scarubi, Xavier Scherenberg, Monserrat Steck, Shinzaburo Takeda, Abraham Torres, Soledad Vázquez.



Lugar: Galeria Aula UAP, Al. Marcinkowskiego 28, Building A, 1st Floor

Apertura: 27 October 2026, 1:00 PM

Permanencia: hasta el 8 de Noviembre de 2026.