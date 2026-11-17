

Fomento a la lectura, tarea pendiente para una mejor sociedad, afirman organizadores

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Después de cinco días en que se realizaron presentaciones de libros, talleres literarios, venta de publicaciones, mesas de lecturas de poesía y conciertos de música, concluyó el domingo 15 de noviembre la segunda edición del Encuentro de Lectura y Escritura de Oaxaca (Encuentro LEO).

En este marco, se llevó a cabo un homenaje a la memoria del escritor, Vicente Quirarte, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional, quien falleció en agosto de este año 2026. El poeta, narrador, ensayista y académico de la UNAM, tuvo una destacada presencia en la formación de escritores del estado de Oaxaca, a través del taller literario Cantera Verde que dirige el maestro Julio Ramírez.

En la Biblioteca “Henestrosa” y el Instituto de Investigaciones en Humanidades de la UABJO, del 11 al 15 de noviembre de este 2026 la literatura, la poesía, el cuento y la novela, convivieron con la ciencias sociales y las ciencias duras como las matemáticas y la química en las presentaciones de libros, revistas y talleres organizados por los institutos de investigación de la UNAM como el de Geografía, Matemáticas, Estéticas e Históricas, así como la Unidad Regional Pacífico Sur del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y los institutos de Investigaciones en Humanidades y de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.

Entre los libros presentados se encuentran la novela de Manuel Matus Beendayuze; el libro de poesía de Araceli Mancilla Zayas Un Carretón de Gitanos; Los Pelones del Cacho Grueso de Fernando Amaya, además de autoras y autores jóvenes en su mayoría: oaxaqueños y de otras entidades del país. En total 27 libros de literatura, incluidos algunos como Tránsitos Cruzados de Ximena Hoyos Mazuera, autora colombiana que se presentó de manera virtual con señal desde Cali.

En el área de ciencias sociales se incluyen trece libros publicados por instituciones académicas. Entre las revistas destacan el número 60 de Cuadernos del Sur dedicado al tema de la alimentación, así como la revista LUAR, en la que destaca la participación juvenil, misma que se hizo presente en la mesa Poesía Joven de Oaxaca.

Producto de esfuerzos de organización desde la sociedad civil oaxaqueña, el Encuentro LEO confirmó también la importancia que en el sistema del libro oaxaqueño tienen las editoriales independientes, librerías, bibliotecas y centros de información que cada vez adquieren una participación más activa en el fomento de la lectura, tarea pendiente para lograr una sociedad cada vez más consciente, informada y participativa.

Entre los materiales y presentaciones editoriales, el público pudo conocer la colección Geo-guías, Senderos del Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta; Educación Superior Intercultural: sujetos, territorios y culturas universitarias en América Latina; el libro Oaxaca, Ciudad con Historia, de Víctor Raúl Martínez; Los inicios del cine en Oaxaca, publicación del IMCINE-FOCINE; Violencias contra las mujeres en Oaxaca. Transformaciones, agencias y desafíos; Santuario del sueño; Los habitantes del mundo; Entre Siip Antunn y “Chu” Rasgado. Breve historia de las bandas mixes; Traducir el mundo en la poesía. Perspectivas desde la literatura poscolonial y Kairós, en la cronometría del efecto papalote.

Asimismo, publicaciones del Instituto de Matemáticas de la UNAM; la conferencia sobre 45 años de obra editorial del ITAO- ITVO y Papeles de música de Santa Catarina Minas. Una aproximación a la cultura musical de los siglos XIX y XX en el Valle de Oaxaca. De igual forma, la Guía del Fondo Documental de la biblioteca “Genaro V. Vásquez”. También En el trono de un país medieval; Fuerzas armadas y formación del Estado en la historia de México, siglos XIX y XX.

Interesante resultó conocer esfuerzos editoriales independientes como Escarabajos domésticos; Mapa de luz y de sombra; ABC mitológico: lectura para viajar por el mundo; Huracanes e invitados; Inclusión sustentable; Otoños en el alba; Acahuales; Shamhat, las magníficas; Sincretismo y transculturación en las artes. Segundo Coloquio de Estudios Interdisciplinarios sobre Oaxaca (UNAM 2026); y La absurda idea de decir adiós (cartografía de finales necesarios).

Con Arrullo de ocho vientos, Poesía joven de Oaxaca; Palabra de mujer; Naufragio y El Manto, se pudo reconocer la diversidad de temáticas creativas de gran sensibilidad, como también en «La libreta mostaza: Una pequeña conferencia sobre la literatura de fútbol»; la disertación sobre Los microbiomas de los sistemas agrícolas de la Mixteca Alta de Oaxaca y la presentación de la revista Nundehui 50 años.

En literatura infantil se dio a conocer la colección editorial De animales a fábulas: narraciones orales del pueblo zoque, al igual que El error de Teo/El monstruo come ideas. También se pudo apreciar el contenido poético de Arrullo de ocho vientos y la novela Impiedad, de Perla Muñoz. El periodista chiapaneco, Julio César López Arévalo presentó su publicación más reciente: No fuimos héroes: la guerrilla mexicana desde sus protagonistas, además de la proyección del video «La revolución imposible».

El Encuentro LEO fue escenario de talleres sobre poesía, ilustraciones, versificación, periodismo cultural y crítica literaria y exhibición de artes visuales, además de la actuación de Rey Coyote con su «Vuelo nocturno de Rey Coyote».