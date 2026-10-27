Garantiza IEEPCO certeza y transparencia en los resultados electorales

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) instaló este martes la Comisión Temporal de Seguimiento al Diseño, Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

La Comisión está presidida por la consejera electoral Ana María Márquez Andrés e integrada por los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas.

Márquez Andrés explicó que este órgano tiene su fundamento en el artículo 339, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual establece que los órganos superiores de dirección deben acordar la integración de una comisión que dé seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP.

La consejera señaló que la Comisión tiene como finalidad contribuir a la certeza, la transparencia y la máxima publicidad de los resultados preliminares, para que la ciudadanía, los partidos políticos y los medios de comunicación puedan consultarlos desde la noche de la jornada electoral.

Asimismo, destacó que la Comisión dará seguimiento al funcionamiento del PREP y a la aplicación de las medidas técnicas y legales correspondientes, a fin de que la información contenida en las actas de escrutinio y cómputo sea digitalizada, capturada y publicada de manera fiel a lo asentado por la ciudadanía que integró las mesas directivas de casilla.

La consejera presidenta de esta comisión recordó que, mediante el acuerdo IEEPCO-CG-28/2026, aprobado el 31 de agosto de 2026, el Consejo General del IEEPCO determinó que la Comisión Temporal de Modernización Institucional 2025-2026 asumiera de manera provisional el seguimiento a estas actividades.

Posteriormente, el 22 de octubre, en sesión extraordinaria urgente y mediante el acuerdo IEEPCO-CG-43/2026, el Consejo General aprobó la rotación de las presidencias y la integración de las comisiones permanentes y temporales del Instituto para el periodo 2026-2027, incluida la Comisión Temporal de Seguimiento al PREP.

Finalmente, Márquez Andrés indicó que la Comisión instalada dará continuidad a los trabajos que venía realizando la Comisión Temporal de Modernización Institucional 2025-2026. Con ello, el IEEPCO da cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Elecciones del INE y contribuye a la observancia de los principios de certeza y legalidad que rigen la función electoral.