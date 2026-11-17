OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) inició un ciclo de capacitación dirigido al personal de la Unidad Jurídica y de lo Contencioso Electoral, con la conferencia magistral “Procedimientos Especial y Ordinario Sancionador”, impartida por el magistrado de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Antonio Troncoso Ávila.

Durante el acto inaugural, el consejero electoral y Presidente de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral, Alejandro Carrasco Sampedro, y el consejero electoral Manuel Cortés Muriedas, coincidieron en la importancia de la capacitación para enfrentar los retos del proceso electoral. Asimismo, agradecieron la disposición del ponente para atender las inquietudes del personal del Instituto.

Por su parte, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, reconoció el trabajo y la iniciativa del consejero electoral Manuel Cortés Muriedas para impulsar estas actividades, que contribuyen al fortalecimiento de los conocimientos y las habilidades del personal.

En su intervención, el magistrado José Antonio Troncoso Ávila explicó que uno de los objetivos de la conferencia era precisar las diferencias entre el Procedimiento Especial Sancionador (PES) y el Procedimiento Ordinario Sancionador (POS). Asimismo, abordó su evolución histórica, los principios que rigen ambos procedimientos y las particularidades de cada uno.

Como parte de esta jornada, por la tarde se llevó a cabo la conferencia “Competencia en el trámite de las quejas”, impartida por la vocal secretaria de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Oaxaca, Chrysthian Verónica González Labastida.

Las actividades continuarán este miércoles 18 de noviembre con la ponencia “Perspectiva intercultural y de género en la substanciación de los procedimientos sancionadores”, a cargo de Gloria Ángeles Cruz López, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

El ciclo comprende diez conferencias, que se desarrollarán del 17 de noviembre al 11 de diciembre, como parte de las acciones de capacitación y actualización del personal del IEEPCO en materia electoral.

A la conferencia inaugural también asistieron las consejeras electorales Zaira Alhelí Hipólito López y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Freddie Aguilar Aguilar; la contralora general, Rosa Elia Vásquez Flores, así como las representaciones de los partidos políticos.