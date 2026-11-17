Me gustó mucho que Víctor Raúl Martínez anotara en la presentación de su libro: «De aquí soy, nací en la ciudad de Oaxaca. He vivido en ella prácticamente la séptima parte de su existencia. (…) He recorrido sus calles y he vuelto sobre mis propios pasos, de regreso a casa. Aquí conocí las primeras letras y disfruté mis juegos infantiles. Tuve mis primeros amores, nacieron dos de mis hijos y varios de mis nietos. Me fui de sus calles por temporadas, pero siempre seseando volver». Me parece una mínima autobiografía que sintetiza una declaración de amor y arraigo por Oaxaca, la ciudad de su existencia.

Yo nací también en esta ciudad. Mi existencia ha transcurrido en San Martín Mexicapam, una de las doce agencias de la Ciudad de Oaxaca. En Mexicapam conocí mis primeras letras y disfruté mis juegos infantiles. He recorrido sus calles polvorientas para ir a la escuela, a la iglesia, al trabajo.

Mientras leo OAXACA: CIUDAD CON HISTORIA, me pregunto por qué quienes habitamos del otro lado del río Atoyac, entre la ribera del Atoyac y las faldas de los cerros que resguardan Monte Albán, sabemos tan poco de nuestra historia, la de Mexicapam, y la de nuestra ciudad.

Cuando leo imagino al tlatoani Ahuizotl caminando por las riberas del río Atoyac al frente de su ejército, buscando un sitio para establecer su destacamento. Me entretengo en la ensoñación de ese río que siguieron los mexicas, yo, que cruzo continuamente el puente de una ribera a otra del Atoyac, hoy en día convertido en caño pestilente, diezmado, en agonía.

Cuando llego a la parte del libro que dice: «Comandados por Ahuizotl, entraron al valle «siguiendo la corriente del río Atoyac atravesando las fértiles llanuras de Etla hasta un lugar en que el valle se estrechaba dando paso al río entre un bosque de huajes», cierro los ojos y observo la belleza de ese territorio despoblado con aves cantando en las ramas de enormes guajales que dejan caer florecillas blancas como si fueran pequeños copos de nieve, y las miro navegar sobre las aguas cristalinas del Atoyac. ¿En alguna parte de la ciudad existe un bosque de huajes que nos recuerde un poco nuestra historia? ¿Existirá en Xochimilco algún descendiente de aquellos guajales que encontraron los mexicas allá por el año 1486?

Gracias a OAXACA: CIUDAD CON HISTORIA, me entero que los mexicas se instalaron en Xochimilco y luego se extendieron hacia Jalatlaco, hacia San Martín Mexicapam y también hacia San Juan Chapultepec. He vivido en un BARRIO CON HISTORIA, siento orgullo de habitarlo, a pesar de su mala fama.

Algo parecido me sucede cuando llego al capítulo donde Oaxaca se llamaba Antequera. Imagino a Hernán Cortés el ambicioso queriéndose apoderar de los terrenos más buenos del valle. Ahora existen otros ambiciosos que se adueñan ilegalmente de casas antiguas. Les llaman el cartel del despojo.

Con los ojos de la imaginación, miro a los arquitectos trazando la ciudad que he caminado, igual que Víctor Raúl, por varias décadas, y veo, con tristeza, a miles de hermanos indígenas construyendo conventos, templos, las casas de las familias españolas y sirviéndolas como mozos.

Un día, cuando le pregunté a la arquitecta Claudina López qué le parecía la arquitectura novohispana de la ciudad, me hizo notar la explotación de los indígenas que construyeron la ciudad que hoy mostramos al mundo con gran orgullo.

Desde niña fui buena para aprenderme el nombre de las calles. Hoy, a través de la lectura de OAXACA: CIUDAD CON HISTORIA, sé quiénes fueron, por ejemplo, Tinoco y Palacios, nombre de la calle donde suelo abordar el camión urbano para Mexicapam. Felipe Tinoco, insurgente, al ser detenido y para salvar el pellejo, delata, entre otros colegas a José Catarino Palacios. Ambos fueron ahorcados por los realistas.

Aprendo que la calle Armenta y López debe ese nombre al sastre José María Armenta y el arriero Miguel López, enviados por Hidalgo a Oaxaca donde se hicieron pasar por comerciantes. Al ser descubiertos, también fueron ahorcados en Jalatlaco. ¿Quién lo diría? El terror en nuestras calles.

Desde la primaria recuerdo esta frase: «Va mi espada en prenda y voy por ella». Sabía que la dijo Guadalupe Victoria, pero no sabía dónde: Sucedió en el parque El Llano, en cuyo contorno los realistas habían cavado un foso anegado con aguas que dificultaban el paso. Sin embargo, no fue obstáculo para los insurgentes que siguiendo el ejemplo de Guadalupe Victoria se lanzaron al foso y lograron traspasarlo para luego vencer a sus enemigos.

Los Juárez y los Díaz, vistos y leídos, a la luz de los años recientes, ya no entiendo si se peleaban la gubernatura de Oaxaca y la presidencia de México por amor a la patria o por deseos de poder, o ambos. Que cada lector, lectora, se forme su propio criterio.

Y qué decir de aquellos años convulsos a partir de la Revolución cuando Oaxaca tuvo en solo un año seis gobernadores: Emilio Pimentel, Félix Díaz que no duró ni dos días; Fidencio Hernández, Heliodoro Díaz Quintas, Benito Juárez Maza y Miguel Bolaños Cacho.

Des pues del Porfiriato, que nos legó otro orgullo arquitectónico, el teatro Alcalá, vino la desgracia sobre la ciudad: hambrunas, pestes, terremotos. Devastación.

Un poeta oaxaqueño escribió: “La gente sufre, por eso hacen fiesta para que pase el mal tiempo”. Y eso hicieron los gobernantes de la época para alentar a un pueblo que vio devastada su ciudad en 1931. Promovieron el “Homenaje Racial”, antecedente de la Guelaguetza, entre otras iniciativas culturales, para levantar por lo menos el ánimo.

De entonces a la fecha, Víctor Raúl consigna la sucesión de hechos históricos políticos, sociales, culturales, de la vida cotidiana, que me ayudaron a comprender mejor nuestro presente.

Quien guste de la política encontrará en las páginas de OAXACA: CIUDAD CON HISTORIA, material suficiente para formularse un criterio sobre el antes y el ahora y sus conexiones.

Quien ame la arquitectura, podrá darse un buen paseo por la ciudad con cédulas informativas de las construcciones más emblemáticas.

Quien se apasione por el arte podrá entender la incontenible labor del maestro Francisco Toledo en favor del patrimonio natural y cultural de la ciudad que hoy nos ubica en un destacado sitio a nivel nacional y mundial.

Quienes busquen un motivo para no decaer después de atravesar una ciudad caótica por el tráfico, los bloqueos o las zonas de riesgo, sugiero se acerquen a las páginas de este libro donde Víctor Raúl nos pone cara a cara con esta ciudad, nuestra ciudad, nuestra patria chica, que me lleva a recordar “Alta traición”, el poema de José Emilio Pacheco que dice así:

No amo mi patria.

Su fulgor abstracto

es inasible.

Pero (aunque suene mal)

daría la vida

por diez lugares suyos,

cierta gente,

puertos, bosques de pinos,

fortalezas,

una ciudad deshecha,

gris, monstruosa,

varias figuras de su historia,

montañas

-y tres o cuatro ríos.

Texto leído en la presentación del libro Oaxaca: Ciudad con Historia del Dr. Víctor Raúl Martínez, el miércoles 11 de noviembre, dentro del programa del II Encuentro LEO en Oaxaca, iniciativa absolutamente independiente desde la ciudadanía organizada. Gracias a la Editorial 1450 por esta oportunidad.