Apuesta Gobierno Estatal al deporte para el desarrollo integral de infancias y juventudes

Inaugura Salomón Jara etapa estatal de la Liga Telmex Telcel de Básquetbol 2026

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Gobernador Salomón Jara Cruz encabezó la ceremonia inaugural de la etapa estatal de la Liga Telmex Telcel de Básquetbol 2026, en el Gimnasio Ricardo Flores Magón, donde destacó la importancia del deporte para fortalecer la salud, la convivencia comunitaria y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

Acompañado por deportistas, entrenadores, árbitros y madres y padres de familia, el mandatario estatal señaló que impulsar la actividad deportiva es una responsabilidad fundamental de la Primavera Oaxaqueña, al generar oportunidades para que las nuevas generaciones desarrollen sus capacidades en entornos de respeto, inclusión y sana competencia.

Jara Cruz reconoció a quienes hacen posible este torneo, que promueve la participación gratuita en las ramas femenil y varonil. Asimismo, convocó a las y los jóvenes a competir con entrega, respetar las reglas, valorar el esfuerzo de sus rivales y mantener la disciplina dentro y fuera de la cancha.

Destacó que el básquetbol forma parte de la identidad de las comunidades oaxaqueñas y contribuye a prevenir conductas de riesgo y fortalecer los vínculos de confianza.

Por su parte, el director del Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca, Arturo Chávez, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado para la realización de esta etapa y reconoció el trabajo de quienes participan en la organización de la competencia.

También destacó la importancia de impulsar espacios deportivos que fomenten el trabajo en equipo, la convivencia y el desarrollo de las juventudes oaxaqueñas.