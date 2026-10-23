Vigilará IEEPCO equidad en las elecciones Oaxaca 2027

Se instaló formalmente la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- «El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) atenderá conforme a la ley las quejas y denuncias que se presenten por posibles actos anticipados u otras infracciones a la normativa electoral, para así ser vigilantes de la equidad en el desarrollo de las elecciones que actualmente se organizan en Oaxaca”, afirmó el Consejero y presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, Alejandro Carrasco Sampedro.

Al instalar formalmente la comisión, el Consejero manifestó el interés por continuar el seguimiento que se da a los trabajos de la Unidad Jurídica o de la Contencioso Electoral y hacerlo con responsabilidad debido a la trascendencia de los temas que se analizan.

“Estamos enfocados en que todo se realice con estricto apego a los principios de la función electoral. Reconozco el trabajo de la anterior integración de la comisión y el de la Unidad Jurídica, por lo que mantendremos una estrecha comunicación”, apuntó Carrasco Sampedro.

La instalación de la comisión, cuyas integrantes son la Consejera Electoral, Gabriela Fernanda Espinoza Blancas y la Consejera Presidenta del Instituto, Elizabeth Sánchez González se realizó posterior a que el Consejo General del IEEPCO aprobara la rotación de todas las comisiones que del órgano electoral.

En ese mismo tenor, el día de hoy las consejerías que integran la Comisión sostuvieron una reunión de trabajo con la titular de la Unidad Jurídica o de la Contencioso Electoral, Luvia Janiret Morales Cervantes, para analizar sobre el plan de trabajo de la comisión, así como los criterios importantes en la materia.

Con estas acciones, el IEEPCO da continuidad al trabajo de sus órganos colegiados en favor de la legalidad y la certeza en el Proceso Electoral en curso y al fortalecimiento de la democracia en Oaxaca.