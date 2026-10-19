«Chula» fue todo un reto, pero nos quedó bien chula: Banda Regional de Oaxaca

La agrupación conformada por talento oaxaqueño del Valle de Etla estrenó por estos días el tema de la inspiración de Nathanael Lorenzo Hernández, en una versión muy especial para estas fiesta de Día de Muertos

SANTIAGO TLALTINANGO, Suchilquitongo. (sucedióenoaxaca.com).- Por estos días cuando ya corre el vientecillo que susurra «se acerca el Día de Muertos», y se respira el aroma del Cempasúchitl, la Banda Regional de Oaxaca, a su muy singular estilo, adelantó el estreno de «Chula», de la inspiración del maestro Nathanael Lorenzo Hernández.

Las notas de «Chula», que ya suenan en festividades patronales y familiares dentro y fuera de Oaxaca, fue lanzado en plataformas el sábado 10 de octubre con una estupendo recibimiento platica Dulce Sosa, productora de la agrupación musical compuesta por catorce integrantes: doce hombres y dos mujeres, bajo la dirección del maestro Luis Armando Mejía García.

Puro talento oaxaqueño del valle eteco

Para saber más de la Banda Regional de Oaxaca nos desplazamos a su sede oficial en Santiago Tlaltinango en el valle de Etla, donde se reúnen para sus ensayos las y los músicos provenientes de la cabecera municipal, Suchilquitongo, de San Lázaro Reyes Etla, Santo Domingo Barrio Alto, San Juan del Estado, Mazaltepec, Santo Tomás y del propio Tlaltinango.

Se trata de una conjunción de jóvenes talentos y músicos experimentados que decidieron apostarle a este proyecto musical fundado en 2025 a iniciativa del maestro Mejía García, director y representante.

Lanzan «Chula» de Nathanael Lorenzo Hernández

Con el ánimo de dar a conocer a compositores oaxaqueños, y no solamente ejecutar adaptaciones de temas regionales y éxitos de la música pop, la Banda Regional de Oaxaca solicitó al compositor Nathanael Lorenzo Hernández, su tema «Chula» para realizar un arreglo al estilo carnavalero que caracteriza a la agrupación, el cual fue realizado por el maestro Ramón García.

El propósito de la Regional de Oaxaca era estrenarla previo a las festividades del Día de Muertos ya que el valle eteco es famoso por sus Muerteadas, como la de Las Testarudas, la Moma Venta de Telixtlahuaca y la de Las Meras Meras, en las cuales van a participar.

Por lo pronto, «Chula» se ha colocado en el gusto del público que la escucha en las redes sociales y plataformas digitales, donde ha alcanzado más de un millón de reproducciones a una semana de su lanzamiento; también es una de las favoritas durante las presentaciones en vivo de la agrupación orgullosamente eteca.

«Un orgullo tener en nuestro repertorio una composición del maestro Nathanael»

Respecto al tema «Chula» que están estrenando con su particular estilo, el trompetista a quien cariñosamente llaman «Tano» sus compañeros, manifestó: «Es un orgullo tener un tema del maestro Nathanael; a veces los compositores somos nosotros, porque en nuestro caso le dimos un acabado bien precioso con las aportaciones de todos los compañeros».

A su vez, Alejandro indicó: «Tenemos un tema muy agradable, cuidamos mucho el prestigio del maestro Nathanael con una versión carnavalera y la verdad, nos quedó muy chula. Creo que grabamos algo muy decoroso, vamos a ver cómo se escucha cuando toquemos en San Agustín Etla, donde se acostumbran los trajes de cascabeles. Ya me imagino…»

Jesús, trompetista, comentó que para él fue «desafiante» su ejecución, «el tema es muy grande pero nos toca poner a cada uno de nuestra parte para llegarle, porque es un compromiso muy grande».

La manager de la agrupación, Dulce, recordó que fue muy estresante el día de la grabación al punto que se suscitó un incidente cuando un músico tiró un micrófono, pero, dijo, eso habla del compromiso de cada integrante por hacer su mejor esfuerzo y, el resultado, lo valió.

La Regional Oaxaqueña, ¡Una Banda muy chula!

Los días de ensayo, poco a poco van llegando las y los músicos, de entre quince y cuarenta años; algunos lo hacen en su motocicleta, otros en los vehículos de su trabajo y algunos más a pie, con el entusiasmo que, podemos afirmar, es lo que les anima a disfrutar el ensayo como si se tratara de una presentación en vivo.

Los principios de la agrupación que dirige el maestro Luis Armando Mejía son el compañerismo, el respeto, la puntualidad, buena disposición, cero alcohol durante sus presentaciones, esmero en la ejecución, y la resultante de todo ello es una Banda muy chula. «Somos compañeros de trabajo, pero sobre todo, somos una gran familia», sostiene su director, el maestro Luis Armando.