¿Dónde tomar el JAPI en Ciudad de México? Puntos de abordaje y destinos desde la CDMX

Si vas a viajar en autobús desde la capital, lo primero que suele pasar por tu cabeza es la central camionera: el tráfico para llegar, las filas en taquilla y la espera entre cientos de pasajeros. Con JAPI la lógica es otra.

Además de ofrecer boletos de autobús económicos, sus unidades no salen de las grandes terminales, sino de puntos de abordaje repartidos en distintas zonas de la Ciudad de México, para que elijas el que te quede más cerca. En esta nota te contamos dónde están esos puntos, cómo llegar a cada uno y a qué destinos puedes viajar desde la CDMX con JAPI.

¿Cómo funciona el abordaje con JAPI?

JAPI es una línea de autobuses que vende sus boletos 100 % en línea, desde su sitio web o su app para Android y iOS. Al comprar eliges la ruta, el horario y el punto donde quieres subir. Ese día solo llegas al lugar indicado y abordas, sin pasar por taquilla.

Los puntos están ubicados en plazas comerciales y avenidas conocidas, lo que tiene varias ventajas: es más fácil que alguien te lleve en auto, hay estacionamientos cerca y tienes tiendas y comida a la mano mientras esperas tu salida.

Los 5 puntos de abordaje de JAPI en la CDMX

Actualmente JAPI tiene cinco puntos de abordaje en Ciudad de México. No todos tienen las mismas rutas, así que conviene revisar cuál corresponde a tu destino antes de comprar.

Terrapuerto el Ángel

Dirección: Tiber 98, col. Cuauhtémoc, C.P. 06500.

Tiber 98, col. Cuauhtémoc, C.P. 06500. Referencia: a dos cuadras de la glorieta del Ángel de la Independencia.

Es el punto más céntrico de la red, a unos pasos de Paseo de la Reforma. Desde aquí salen autobuses hacia Veracruz, Xalapa y Tuxtla Gutiérrez.

Encuentro Oceanía

Dirección: Av. del Peñón 355, alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15530.

Av. del Peñón 355, alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15530. Referencia: a un costado del TOKS.

Es el punto con más rutas. Desde Encuentro Oceanía puedes viajar a Veracruz, Xalapa, Puebla, Córdoba y Tuxtla Gutiérrez, por lo que es una buena opción si vives en el oriente de la ciudad.

Encuentro Fortuna

Dirección: Av. Fortuna 334, col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760.

Av. Fortuna 334, col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760. Referencia: en la bahía de ascenso y descenso de la plaza.

Ideal para quienes viven en el norte de la CDMX. Desde Encuentro Fortuna salen autobuses hacia Veracruz, Xalapa y Tuxtla Gutiérrez.

Reforma Dinamarca

Dirección: Calle Dinamarca 9, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600.

Calle Dinamarca 9, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600. Referencia: frente al McDonald’s.

Este punto, en plena colonia Juárez, es el de salida y llegada de la ruta hacia Coatzacoalcos, que hace escala en Puebla.

Forum Buenavista

Ubicación: en el exterior de la plaza Forum Buenavista, sobre Av. Insurgentes Norte 259, col. Buenavista, C.P. 06350.

Es el punto más nuevo y el mejor conectado por transporte público: la plaza tiene acceso directo desde la estación Buenavista, donde coinciden la Línea B del Metro, la Línea 1 del Metrobús y el Tren Suburbano. Si vas en auto, la plaza cuenta con estacionamiento subterráneo abierto las 24 horas. El anfitrión de JAPI atiende de 5:30 a 23:00 horas. Desde Forum Buenavista salen las rutas hacia Explanada Puebla (Cholula) y Córdoba, Veracruz. ¿A dónde puedes viajar desde la CDMX con JAPI?