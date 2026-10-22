Hilaire y Laura Damiron, nuevos campeones de La Carrera Panamericana

La dupla suma su tercer título, tras sus victorias en 2016 y 2023

Emilio Velázquez y Javier Marín obtuvieron el segundo lugar, seguidos por Jorge Pedrero y Sergio Contreras

ZACATECAS, Zac. (sucedióenoaxaca.com/vía LA PANA).- Hilaire y Laura Damiron se convirtieron en los nuevos campeones de La Carrera Panamericana 2026 y sumaron su tercera corona en la competencia al cruzar la meta final en Zacatecas, tras siete días de recorrido.

La dupla franco-brasileña llegó a esta edición con una trayectoria de 12 participaciones consecutivas, desde su debut en 2015, y volvió a demostrar su competitividad al mantenerse entre los protagonistas de la prueba.

El segundo lugar fue para el oaxaqueño Emilio Velázquez y Javier Marín, mientras que el chiapaneco Jorge Pedrero y su navegante Sergio Contreras completaron el podio en la tercera posición.

En la última jornada, Char García y Lalo Solís se impusieron al registrar los mejores tiempos en los tramos de velocidad y quedarse con la primera posición del día.

La actuación de los Damiron tuvo momentos clave en las jornadas tres, cuatro y seis, en las que registraron los mejores tiempos del día. Estos resultados contribuyeron a su camino hacia el campeonato en una edición que arrancó en Chiapas, y continuó por Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas.

Su historia de títulos comenzó en 2016, cuando conquistaron su primera corona apenas en su segunda participación, en una ruta que unió Querétaro con Durango. La segunda llegó en 2023, tras una edición que arrancó en Veracruz y concluyó en Nuevo León.

Desde su debut, ambos han competido a bordo de El Commander, un Studebaker Commander 1954 con el número 115. Para esta edición, el automóvil estrenó una carrocería azul con detalles rojiblancos, un diseño que rinde homenaje a la bandera de Francia, país de origen de Hilaire, y que también hace referencia a los 200 años de relaciones diplomáticas y culturales entre México y Francia, conmemorados este año.

Con este resultado, Hilaire y Laura Damiron cierran la edición 39 de La Carrera Panamericana con su tercer campeonato.

La Carrera Panamericana agradece a sus patrocinadores Telcel, Huawei, Fundación Telmex-Telcel, Infinitum, Porsche, Tag Heuer, Liqui Moly, Pirelli, Volkswagen, HSBC y Peñafiel. Así mismo, al enorme apoyo a los Ángeles Verdes y a la Guardia Nacional.