En Oaxaca, ya se mira y se siente la Fiesta más Viva de Todas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Entre adornos, preparativos y actividades que transforman las calles de la Verde Antequera, Oaxaca se prepara para celebrar la “Fiesta más Viva de Todas”, Día de Muertos, una tradición que despierta el interés de turistas nacionales e internacionales, quienes buscan vivir y disfrutar una de las expresiones culturales más representativas del estado.

Ya casi es noviembre y el gélido aire que envuelve la ciudad capital lo delata: son las almas de los difuntos que cada vez están más cerca; vienen a pasar una noche con sus seres amados que dejaron en la tierra.

Y no solo vienen los fieles difuntos, también comienzan a arribar visitantes de diversas partes del país. Martha Emilia Villa Núñez, por ejemplo, quien visita Oaxaca desde Baja California, asegura que, desde que bajó del avión y abordó el taxi para trasladarse hacia el hotel en el que se hospedará los próximos días, pudo apreciar en las decoraciones, colores y luces que adornan las calles de Oaxaca el espíritu festivo del Día de Muertos.

Don José y Santa Reina, ceramistas de San Antonino Castillo Velasco.

Estas mismas calles son las que se verán desbordadas de identidad y tradición a partir del 26 de octubre a las 13:00 horas, con el “Tapete de arena de Día de Muertos”, el cual turistas como Martha Emilia podrán apreciar en el atrio del templo del Barrio Mágico de San Matías Jalatlaco, y el día 29 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en el Corredor del Palacio de Gobierno, con el “Tapete Monumental de Día de Muertos”.

Pero no serán las únicas actividades y Adriana lo sabe. Ella ha visitado por varias ocasiones el Corazón Cultural de México desde la capital del país. Junto a su familia, espera encontrar una festividad diferente a las que se realizan en otras entidades y disfrutar de las tradiciones que distinguen a Oaxaca: entre altares, chocolate, juegos pirotécnicos, comparsas, catrinas y el olor a cempasúchil.

Para ella y quienes arriben a Oaxaca en los próximos días, una opción es participar en el circuito “Flores que Guían el Alma”, que del 26 de octubre al 03 de noviembre podrá disfrutarse en los municipios de San Jacinto Amilpas, San Antonio Arrazola, San Martín Tilcajete, Santo Tomás Jalieza, Teotitlán del Valle, Unión Zapata y el Pueblo Mágico de Mitla, donde hay campos de cempasúchil en los que se podrán conocer y disfrutar olores e imágenes memorables.

La visita de Adriana refleja su interés por conocer las diversas formas en que las comunidades mantienen vivas sus costumbres. Ella quiere confirmar lo que le han contado: que las almas del más allá regresan para pasar unos minutos con sus familiares que aún continúan en el plano terrenal.

También procedente de la capital del país, García Luna compartió su gusto por Oaxaca y afirmó que celebrar el Día de Muertos en la entidad representa una experiencia distinta, marcada por las tradiciones y el ambiente que envuelve a la ciudad durante esta temporada.

Así, mientras se acerca el Día de Muertos y el aire frío ya anuncia la llegada de las almas, las expectativas de quienes visitan Oaxaca se suman al ambiente festivo que anticipa una celebración en la que la memoria, la cultura y las tradiciones ocupan un lugar central.