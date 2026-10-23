Con Mezcal Rosa de Amore de Oaxaca celebra Banda Regional de Oaxaca lanzamiento de «Chula»

SANTO DOMINGO TLALTINANGO, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Con motivo del lanzamiento de su más reciente producción titulada «Chula», la Banda Regional de Oaxaca ha seleccionado a Mezcal Amore de Oaxaca como un aliado estratégico fundamental para fortalecer la identidad cultural del valle de Etla dentro y fuera del estado.

Así lo dio a conocer Dulce Sosa, mánager y encargada de logística de la agrupación de San Pablo Huitzo y Santo Domingo Tlaltinango, quien señaló que pa sellar esta colaboración, Amore de Oaxaca ha producido una edición exclusiva de mezcal rosa, cuya tonalidad e identidad visual han sido obtenidas con base en grana cochinilla.

Esta pieza conceptual y artesanal, dijo, ha sido creada como un homenaje directo a la feminidad y al espíritu del tema «Chula», de autoría del maestro Nathanael Lorenzo Hernández, convirtiéndose en el obsequio selecto de alta gama con el que la agrupación distinguirá a sus clientes VIP y aliados de negocios.

Dulce Sosa, mánager de la Banda Regional de Oaxaca.

Es por todo ello, expresó Dulce Sosa, que la Banda Regional de Oaxaca agradece a la enfermera Raquel Noemí Acevedo López y a su esposo, el ingeniero Diego Isaías López Cruz, socios fundadores de Amore de Oaxaca, una firma mezcalera emblemática, reconocida por la excelencia de sus productos en el Valle de Etla y en todo el estado de Oaxaca.

Es bien sabido que el territorio oaxaqueño posee una vasta diversidad en la producción de destilados. No obstante, cada ejemplar adquiere un carácter irrepetible; las sutiles variaciones de la tierra y el clima otorgan a cada lote notas aromáticas y un perfil de sabor verdaderamente únicos.

En el marco de esta búsqueda por la excelencia y la identidad cultural, la agrupación musical expresa un sincero reconocimiento a la cultura musical, a la riqueza de Oaxaca y al éxito de esta alianza entre la música y la tradición mezcalera, finalizó la integrante de la Banda Regional de Oaxaca.