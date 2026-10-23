Invita Sectur Oaxaca a disfrutar actividades de La Fiesta Más Viva de Todas 2026

El encargado de Despacho, Carlos David Jacinto Ortiz, dio a conocer la programación de las actividades que impulsa la dependencia en Valles Centrales y Costa

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Las tradiciones del Día de Muertos están por celebrarse en el Corazón Cultural de México con «La Fiesta Más Viva de Todas 2026», del 26 de octubre al 3 de noviembre; informó la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca).

El encargado del Despacho de la dependencia, Carlos David Jacinto Ortiz dijo que la temporada de «Todos Santos» en el estado es una de las celebraciones de mayor arraigo, ya que se recuerda el legado y vida de aquellas personas que trascendieron.

Por lo anterior, Sectur Oaxaca preparó una agenda para que familias oaxaqueñas y visitantes recorran barrios históricos de la ciudad capital y descubran lo que otras comunidades ofrecen. Las actividades inician el 26 de octubre con un concurso de fachadas del Centro Histórico, en el que se premiarán casas particulares, comercios y otros espacios.

El mismo día, se inaugurará un Tapete de Arena de 250 metros cuadrados en el atrio del templo de San Matías Jalatlaco, elaborado por nueve artistas plásticos de la entidad y estará expuesto hasta el 3 de noviembre; y a las 5:30 de la tarde iniciará el circuito “Flores que Guían el Alma”, que tendrá como punto de partida el Parque Juárez El Llano, hacia campos de cempasúchil de distintas comunidades de los Valles Centrales, con recorridos hasta el 3 de noviembre.

El 30 de octubre se llevará a cabo de 9:00 a 18:00 horas la Feria del Atole «Entre Maíz y Tradición» en Santa Cruz Amilpas; y a las 19:30 horas se celebrará la Verbena Xandú 2026 en el Zócalo de la ciudad con 35 puestos atendidos por distintas dependencias del Gobierno del Estado, que compartirán de manera gratuita pan, tamales, chocolate y café.

En tanto, el 31 de octubre a las 18:00 horas, en la Fuente de las Ocho Regiones, iniciará la Gran Comparsa del Día de Muertos, y se premiarán a los tres mejores contingentes, así como a las tres mejores caracterizaciones de catrinas; a las 21:00 horas en el Zócalo capitalino, se realizará la puesta en escena La Catrina.

Ese mismo día, Bahías de Huatulco se vestirá de fiesta con el Festival Xandú en el Parque Guelaguetza, con actividades hasta la medianoche.