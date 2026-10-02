Clausura IEEPCO taller “Mujeres que acompañan a mujeres”

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a través de la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas (CPSNI), llevó a cabo la clausura del taller “Mujeres que acompañan a mujeres”, en el que participaron 39 mujeres de diversas regiones del estado.

Durante cuatro sesiones, esta actividad fortaleció las herramientas técnico-jurídicas de defensoras de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y abogadas que brindan atención y acompañamiento a mujeres que ejercen cargos en municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas, particularmente ante casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).

En su mensaje de cierre, la consejera electoral, presidenta de la CPSNI y coordinadora del taller, Zaira Alhelí Hipólito López, agradeció la disposición y el compromiso de las participantes y las ponentes, quienes compartieron conocimientos y experiencias para fortalecer la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres.

Las sesiones fueron facilitadas por la directora ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas, Ariadna Cruz Ortiz; la titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, Luvia Janiret Morales Cervantes; y la titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y No Discriminación, Danelly Reyes Alavez.

Durante el taller se abordaron las particularidades de la VPMRG en municipios regidos por Sistemas Normativos Indígenas, los tipos y modalidades de violencia, los elementos que permiten identificarla y los principios básicos de actuación para la atención y el acompañamiento de los casos.

Estos contenidos estuvieron orientados a fortalecer las capacidades de las participantes para prevenir y detectar esta violencia en el ámbito comunitario, así como brindar un acompañamiento integral con pertinencia cultural, perspectiva de género y pleno respeto a los derechos político-electorales de las mujeres indígenas.