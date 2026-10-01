Inaugura Gobierno del Estado paisaje lingüístico en San Miguel Panixtlahuaca

A través de la SIPCIA, se impulsa la preservación y transmisión de las lenguas chatina y mixteca entre niñas, niños y adolescentes

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (SIPCIA), inauguró un paisaje lingüístico en San Miguel Panixtlahuaca, con un mural que plasma palabras y saberes comunitarios en lengua chatina en las calles principales de esta localidad.

Esta acción se suma a los 7 nidos de lengua y 2 talleres lingüísticos que opera la SIPCIA en el municipio, donde niñas, niños y adolescentes de entre 4 y 14 años aprenden y fortalecen el uso del chatino y el mixteco.

Los talleres atienden a 27 niñas y niños de 7 a 14 años, mientras que los nidos de lengua acercan las lenguas originarias a menores de 4 a 10 años, favoreciendo su transmisión entre generaciones.

Durante la inauguración, el titular de la SIPCIA, Víctor Cata, recorrió el paisaje lingüístico y convivió con familias y talleristas que participan en estos espacios de aprendizaje.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado impulsa la preservación de las lenguas originarias y su presencia en los espacios públicos y comunitarios de Oaxaca.