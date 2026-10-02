Miahuatlán se viste de letras con el 4o Festival Internacional de Narración Oral «Voces por la Paz»

Con más de once cuentacuentos provenientes de Venezuela, Guatemala y diversos estados de la república mexicana, la fiesta de la palabra se llevará a cabo del 7 al 10 de octubre en Miahuatlán y poblaciones aledañas

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Del 7 al 10 de octubre Miahuatlán recibirá a más de doce cuentacuentos que llegan a compartir sus historias en escuelas y plazas públicas de esta localidad y poblaciones cercanas, entre las que figuran Loxicha, Cuixtla y San Ildefonso Amatlán, anunció Salvador Aquino, impulsor de este encuentro de la palabra.

Detalló que la edición 2026 contará con invitados internacionales como Romer Peña de Venezuela y Edgar Molina, «El Pollo», de Guatemala, así como participantes nacionales como Janet Pankowsky, Aníbal Hoyos, Lidia Zaragoza, Jorge Salvaje, David Luciano, Celia Montero, Bere Salazar, Anabel Mijangos, Lucy Medellín, y el propio Salvador Aquino.

Por cierto, la homenajeada de este año será Janet Pankowsky, licenciada en letras inglesas y narradora mexicana con más de quince años de ejercer el noble oficio de contar historias, asó como fundadora de «La biblioteca de la Luna» en la Ciudad de México, un espacio que acerca al arte, los libros y los cuentos a niñas y niños en situación de riesgo.

«Dado que las personas que nos dedicamos a la narración oral somos poco reconocidas, este año seremos sus propios colegas quienes brindaremos un homenaje a la gran Janet Pankowsky por su labor en pro de las infancias», dijo el coordinador general del encuentro, quien ha convertido a Miahuatlán, su lugar de origen, en sede permanente del único Festival de Narración Oral fuera de la capital del estado.

Mencionó que quienes han fortalecido el Festival son fundamentalmente personas de la sociedad civil, profesionistas, empresarios y eventualmente instituciones del gobierno, municipales o estatales.

«A lo largo de cuatro años, la realidad es que el Festival es una actividad muy arropada por la comunidad de Miahuatlán donde se comparte el pan y la palabra, literal, porque llegan personas que nos obsequian pan, tamales, atole, algo qué invitar a las y los cuentacuentos, y al público que asiste a las funciones», manifestó Salvador Aquino notoriamente emocionado.

Agradeció especialmente a la organización EPR que desde el principio apoyó esta iniciativa cultural, así como a la tienda COMEX y a los establecimientos que donaron artículos para ser rifados y reunir recursos que permitan cubrir transporte, hospedaje y alimentación de las y los narradores invitados, así como una modesta remuneración.

También agradeció al colectivo Cuenteras y Cuenteros por la Paz, profesores que forman parte esencial del equipo de trabajo que planea, organiza y realiza el Festival Internacional de Narración Oral, que se inaugura el próximo miércoles 7 de octubre a las 17:00 horas en la Plaza del Carmen en el centro de Miahuatlán. Están invitadas todas las personas.