Autoridades indígenas llaman a fortalecer la autonomía, las asambleas y las justicias comunitarias

TLAXIACO, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía CEPIADET).- Autoridades y ex-autoridades indígenas de comunidades de Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se reunieron los días 20 y 21 de septiembre en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, durante el Encuentro de Autoridades Comunitarias 2026, convocado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (CEPIADET).

El encuentro generó un espacio de diálogo e intercambio entre autoridades de 14 comunidades para compartir experiencias sobre el ejercicio de la autonomía, la libre determinación y las justicias indígenas, así como reflexionar sobre los obstáculos que enfrentan para ejercer plenamente sus derechos colectivos. Las conversaciones colocaron en el centro las voces de quienes ejercen o han ejercido cargos comunitarios, sus formas de organización, sus mecanismos de resolución de conflictos y la relación que mantienen con las instituciones del Estado.

Participaron autoridades provenientes de Santa María Yucuhiti, Miramar, Santo Domingo del Estado, San Esteban Atatlahuca, Francisco I. Madero Ocotepec, Santiago Tepetlapa y San Andrés Chicahuaxtla, Oaxaca; Xkalax Dzibalkú, Sisbichén y Santa María Chí, Yucatán; X-Hazil Sur, Chunhuas y La Esperanza, Quintana Roo; así como Xculoc y San Francisco Suc Tuc, Campeche.

Durante el primer día se compartieron experiencias relacionadas con la defensa del territorio, la participación de las mujeres indígenas en los espacios comunitarios de decisión, la coordinación entre autoridades, la atención de conflictos, el cuidado del medio ambiente y las formas propias de impartición de justicia. Una de las principales reflexiones fue la brecha que todavía persiste entre el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas en las normas y las condiciones reales para ejercerlos. Las autoridades señalaron que continúan existiendo dudas y restricciones respecto de los alcances de su jurisdicción y de las competencias que pueden ejercer para resolver asuntos dentro de sus comunidades. Como expresó una de las personas participantes “Tenemos autonomía, pero no nos dejan ejercerla”.

Durante el segundo día, las reflexiones señalaron la necesidad de fortalecer las radios comunitarias y otros medios propios de información, impulsar la participación de las juventudes, fortalecer las Lenguas Indígenas, construir y actualizar estatutos comunitarios desde las propias cosmovisiones y recuperar los conocimientos colectivos. Se reiteró que la asamblea continúa siendo un espacio fundamental para el ejercicio de la libre determinación y para responder colectivamente frente a los procesos que afectan a los territorios.

Otro de los temas centrales fue la relación entre territorio, autonomía y justicia comunitaria. Las personas participantes señalaron que las formas propias de gobierno y de resolución de conflictos se encuentran estrechamente vinculadas con el territorio. Al mismo tiempo, compartieron experiencias en las que autoridades comunitarias, jueces de paz y otras figuras enfrentan restricciones, subordinación o falta de claridad sobre las facultades que pueden ejercer, lo que puede limitar su capacidad para responder a las necesidades de sus comunidades.

A lo largo de los dos días también se identificaron retos compartidos como: el desconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, las dificultades para coordinarse con instituciones estatales, las limitaciones al ejercicio de la jurisdicción indígena y la necesidad de fortalecer las asambleas, los intercambios intergeneracionales y los procesos internos de organización. Frente a ello, las autoridades destacaron la importancia de compartir experiencias entre pueblos, contar con mayores herramientas para ejercer sus funciones y fortalecer los procesos colectivos desde las propias comunidades.

Al cierre del encuentro, las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer la organización interna y las asambleas comunitarias; mantener una capacitación constante para autoridades comunitarias, municipales y agrarias; profundizar el trabajo con infancias y juventudes para el conocimiento y participación en sus sistemas normativos; fortalecer las Lenguas Indígenas; recuperar el trabajo colectivo y ampliar la articulación.

El encuentro contó con interpretación simultánea y susurrada en las lenguas Triqui de la baja, Mixteco del suroeste y Maya, como parte de las condiciones para que las autoridades pudieran participar y dialogar desde sus propias lenguas.

Para el CEPIADET, estos espacios forman parte de un proceso orientado a fortalecer las instituciones y justicias indígenas, documentar las barreras que enfrentan las autoridades comunitarias y promover relaciones con las instituciones estatales basadas en el reconocimiento de la autonomía, la libre determinación, el pluralismo jurídico y el antirracismo.