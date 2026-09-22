IEEPCO implementa taller para mujeres que acompañan casos de violencia política

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a través de la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas (CPSNI), llevó a cabo la primera sesión del taller “Mujeres que acompañan a mujeres”, cuyo objetivo es fortalecer y reforzar las herramientas técnico-jurídicas para la defensa y atención de casos relacionados con la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Durante su mensaje de bienvenida, la consejera electoral, presidenta de la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas y coordinadora del taller, Zaira Alhelí Hipólito López, destacó la importancia de brindar conocimientos especializados a quienes acompañan a mujeres que ejercen cargos comunitarios, a fin de contribuir a la protección efectiva de sus derechos político-electorales.

“Espero que con este taller podamos adquirir herramientas más específicas para prevenir, atender y sancionar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, finalizó.

En su intervención, la consejera electoral, Gabriela Fernanda Espinoza Blancas, recalcó la importancia de escuchar y aprender de otras voces y experiencias para fortalecer los conocimientos y aplicarlos en sus comunidades y felicitó a la presidenta de la CPSNI, Zaira Alhelí Hipólito López, por esta iniciativa.

El proceso formativo consta de cuatro sesiones virtuales y está dirigido a defensoras de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y abogadas que acompañan a mujeres en el ejercicio de cargos dentro de municipios regidos por Sistemas Normativos Indígenas.

Las sesiones serán facilitadas por la directora ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas, Ariadna Cruz Ortiz; la titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, Luvia Janiret Morales Cervantes, y la titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y No Discriminación, Danelly Reyes Alavez.

Con la participación de 39 mujeres de diversas regiones del estado, el taller abordará temas como: la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas; tipos y modalidades de la violencia; elementos que caracterizan a la VPMRG; así como los principios básicos de actuación para la atención y el acompañamiento de los casos.

A través de dichos contenidos, se busca que las participantes identifiquen las particularidades de esta violencia en el ámbito comunitario y fortalezcan sus capacidades para prevenirla, detectarla y brindar un acompañamiento integral, con pertinencia cultural, perspectiva de género y pleno respeto a los derechos político-electorales de las mujeres indígenas.

En esta actividad también estuvo presente el consejero electoral, Manuel Cortés Muriedas y personal de este órgano electoral.