Con «Passport» de Mary Ellen Mark el CFMAB celebra su XXX Aniversario

Cerca de un centenar de imágenes podrán admirarse hasta el 23 de noviembre

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía CFMAB).- Para celebrar su XXX Aniversario de fundación, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB) presenta la exposición Passport de la fotógrafa Mary Ellen Mark, quien fue cercana colaboradora de este centro y de su fundador el artista Francisco Toledo, ambos acrecentaron los acervos de la Colección Toledo de Fotografía y de la Biblioteca del CFMAB, ya que Mark intercambiaba fotos y libros con Toledo a cambio de su obra.

Passport está conformada por cerca de un centenar de imágenes que pertenecen a la Fundación Mary Ellen Mark. En una entrevista que Mark dio a Eleanor Lewis, en 1974, mencionó que jamás se le ocurriría viajar a algún sitio sin su cámara.

“Viajo porque me encanta fotografiar. Espero que toda mi vida sea así… Me gustaría ver todos los lugares del mundo. Es decir, es mucho pedir, pero siento que todo eso está ahí fuera, esperando a ser visto”. Ahora el CFMAB presenta imágenes tomadas en distintos países y que conforman el libro Passport, el primer libro que la fotógrafa publicó.

Mary Ellen Mark mencionó que la fotografía le abrió la mente, “porque he tenido la suerte de conocer otras culturas y formas de vida… de ver cómo vive la gente en distintas partes del mundo: ricos, pobres, gente buena, gente mala. Las personas con las que me he cruzado me han aportado muchísimo. Me han enseñado mucho…”.

Durante cerca de dos décadas la fotógrafa viajó constantemente a Oaxaca, el CFMAB fue la sede de sus talleres y desde ese espacio compartió sus conocimientos y documentó distintas partes de Oaxaca. Formó un lazo de amistad con el artista Francisco Toledo con quien colaboró para acrecentar los acervos de fotografía y bibliográficos.

“Exponer las fotografías de Mary Ellen Mark es importante para nosotros, no solo por su calidad fotográfica, sino por lo que significa para ella para el centro, su forma de ver la fotografía, la exigencia y el interés por las personas a las que fotografiaba, cada vez que venía nos dejaba algo, que de a poco cambiaba nuestra forma de hacer foto”, platicó Fausto Nahúm, director del CFMAB.

Meredith Lue de la Fundación Mary Ellen Mark dijo que la fotógrafa amaba Oaxaca y amaba organizar aquí sus talleres. “Respetaba y valoraba profundamente el compromiso del CFMAB con la fotografía y la comunidad. Nos complace enormemente presentar la exposición Passport como parte de las celebraciones del aniversario y nos honra que Mary Ellen siga formando parte del legado de este espacio”.

En la entrevista concedida a Eleanor Lewis, la fotógrafa confesó que de niña soñaba con aviones, antes incluso de haber subido a uno. “Sigo soñando con ellos, así que supongo que es algo que siempre estará presente en mi mente: ya sabes, la idea de despegar. Creo que mi naturaleza nómada —ser una especie de gitana, por así decirlo— se manifiesta en todos los aspectos de mi vida; sin duda en mi trabajo y en todas mis relaciones… Es algo que simplemente sucede y evoluciona”.

Passport de Mary Ellen Mark podrá visitarse en el CFMAB del 17 de septiembre al 23 de noviembre la entrada es gratuita. Esta muestra y las actividades de aniversario del CFMAB se dan gracias al apoyo del DAC Banamex y la fundación Francisco Toledo A.C.