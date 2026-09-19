Fortalece gobierno estatal lucha contra la discriminación lingüística en Juchitán

En un primer momento se beneficiarán 13 escuelas de esta municipalidad

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El gobierno del estado dio el banderazo de inicio de la brigada en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, para atender, prevenir y erradicar la discriminación lingüística en Oaxaca.

La estrategia impulsada a través de las secretarías de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (SIPCIA) y Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-Sipinna) Oaxaca, en coordinación con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), tienen como propósito construir comunidades más incluyentes y fortalecer el orgullo por las lenguas originarias.

Como parte de esta iniciativa, se capacitó a brigadistas que visitarán escuelas, para proporcionar charlas de sensibilización, promover el respeto a la diversidad lingüística y dar a conocer el Protocolo para Atender, Prevenir y Erradicar la Discriminación Lingüística en el Estado de Oaxaca.

Una de las herramientas centrales de esta estrategia es un juego de Serpientes y Escaleras, para que las y los estudiantes reflexionen sobre la estigmatización e importancia de respetar a quienes hablan una lengua originaria, toda vez que es una expresión de identidad, historia y pertenencia comunitaria.

Durante el inicio de la brigada, el titular de SIPCIA, Víctor Cata, y la titular de la SE-Sipinna, Alma Deysi Bautista Ramos, acudieron al Centro Escolar Juchitán y a la Primaria Bilingüe Saúl Martínez, donde se brindaron charlas sobre acoso escolar, la importancia de las lenguas originarias y la necesidad de fortalecer su presencia y valoración entre las nuevas generaciones.

En un primer momento, la estrategia beneficiará a 13 escuelas de esta municipalidad: la secundaria General Enedino Jiménez; las primarias Sergio Martínez Martínez, Evaristo C. Gurrión y Adolfo C. Gurrión, por mencionar algunas.

Esta brigada se enmarca en la estrategia Neza, Pacto por la Paz, que suma esfuerzos para que las lenguas originarias sigan vivas, se escuchen en las aulas y sean motivo de orgullo para las presentes y futuras generaciones.