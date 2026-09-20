DIF Oaxaca promueve acceso a espacios culturales para personas con discapacidad

El organismo estatal realizó un recorrido por Monte Albán con el acompañamiento de una intérprete en Lengua de Señas Mexicana (LSM) y guías del sitio capacitados para brindar atención a personas con discapacidad.

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca realizó un recorrido por la zona arqueológica de Monte Albán con estudiantes del Centro de Atención Múltiple (CAM) 01.

Esta actividad se realizó a través de la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad (PROPCD) y tuvo como objetivo promover el acceso a espacios culturales y al patrimonio histórico de Oaxaca.

Durante la visita, las y los estudiantes contaron con el acompañamiento de una intérprete en Lengua de Señas Mexicana (LSM) y guías del sitio capacitados para brindar atención a personas con discapacidad intelectual y visual, quienes compartieron información sobre la historia, relevancia y principales estructuras arquitectónicas de Monte Albán.

Este acompañamiento permitió facilitar la comunicación y el acceso a las explicaciones durante el recorrido, favoreciendo la participación de las personas con discapacidad en actividades culturales y de conocimiento del patrimonio oaxaqueño.

Las visitas guiadas se realizan de manera gratuita cada 15 días, de forma alternada entre Monte Albán y la Zona Arqueológica de Mitla.

Las personas interesadas pueden solicitar su registro mediante un mensaje de WhatsApp al 951 269 33 22.