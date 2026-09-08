Siete de cada 10 estudiantes mexicanos, por debajo del nivel básico en matemáticas en PISA 2025

En lectura, 50 de cada 100 alumnos fueron capaces de identificar la idea principal de un texto de extensión moderada, localizar información y reflexionar sobre su propósito

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com).- México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias en la evaluación PISA 2025. Los resultados colocaron al país por debajo de los promedios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que fueron de 463, 461 y 482 puntos, respectivamente, de acuerdo con el informe publicado por la OCDE y el análisis de Dialoga MX, centro de análisis de políticas educativas.

En matemáticas, el 30% de los estudiantes mexicanos alcanzó al menos el Nivel 2 de desempeño, considerado por PISA como el umbral básico de competencia. Esto significa que 30 de cada 100 alumnos lograron resolver problemas que exigen reconocer cómo representar matemáticamente una situación sencilla. Los otros 70 de cada 100 quedaron debajo de ese nivel. En el promedio de la OCDE, 65 de cada 100 estudiantes alcanzaron el Nivel 2 o uno superior.

En ciencias, el 50.4% del alumnado mexicano llegó al Nivel 2 o lo superó. En términos aproximados, 50 de cada 100 estudiantes alcanzaron el desempeño básico y otros 50 de cada 100 quedaron por debajo. En los países de la OCDE, el promedio fue de 74 alumnos de cada 100 con resultados iguales o superiores al Nivel 2.

En lectura, alrededor del 50% de los estudiantes de México alcanzó el nivel básico. Esto equivale a aproximadamente 50 de cada 100 alumnos capaces de identificar la idea principal de un texto de extensión moderada, localizar información y reflexionar sobre su propósito. Los otros 50 de cada 100 no llegaron a ese nivel. El promedio de la OCDE fue de 69 estudiantes de cada 100.

La evaluación también muestra que el 41.8% de los estudiantes mexicanos quedó debajo del Nivel 2 en matemáticas, lectura y ciencias al mismo tiempo. En otras palabras, cerca de 42 de cada 100 alumnos no alcanzaron el umbral básico en ninguna de las tres áreas. El promedio correspondiente entre los países de la OCDE fue de 19.7%, equivalente a alrededor de 20 de cada 100.

En el extremo superior de la escala, el 0.5% de los estudiantes mexicanos alcanzó los niveles 5 o 6 en al menos una de las tres áreas. La proporción equivale a medio alumno por cada 100, o aproximadamente uno por cada 200 estudiantes. En el promedio de la OCDE, el 11.9% llegó a esos niveles, alrededor de 12 de cada 100.

Frente a PISA 2022, México aumentó cuatro puntos en ciencias, al pasar de 410 a 414. En lectura descendió siete puntos, de 415 a 408, y en matemáticas bajó siete puntos, de 395 a 388. La OCDE identifica como estadísticamente significativo el cambio en matemáticas. Las variaciones en lectura y ciencias no fueron estadísticamente significativas.

En una comparación de mayor plazo, la puntuación de México en ciencias fue de 415 puntos en 2012 y de 414 en 2025. En lectura pasó de 424 a 408 puntos durante el mismo periodo. En matemáticas cambió de 413 a 388 puntos. Desde 2015, la proporción de estudiantes debajo del Nivel 2 aumentó 13 puntos porcentuales en matemáticas y ocho puntos porcentuales en lectura, mientras que en ciencias no registró un cambio significativo.

Los resultados también presentan diferencias por sexo. Los hombres obtuvieron un promedio de 420 puntos en ciencias y las mujeres 407, una diferencia de 13 puntos. En matemáticas, los promedios fueron de 396 puntos para los hombres y 380 para las mujeres. En lectura, las mujeres alcanzaron 414 puntos y los hombres 402.

La condición socioeconómica explicó el 12% de la variación de los resultados mexicanos en ciencias. Los estudiantes ubicados en el sector socioeconómico más favorecido superaron por 68 puntos a quienes se encontraban en el sector menos favorecido. Entre los estudiantes desfavorecidos, el 12% consiguió ubicarse en el grupo de mejor desempeño de su propio país, equivalente a 12 de cada 100.

En la evaluación participaron 7 mil 843 estudiantes de 297 escuelas mexicanas. La muestra representó aproximadamente a 1.58 millones de jóvenes de 15 años, cerca del 69% de la población nacional de esa edad. La OCDE informó que los datos de México cumplieron con sus estándares de calidad y pueden utilizarse para realizar comparaciones internacionales. PISA 2025 reunió a más de 760 mil estudiantes de 91 países y economías.