Nueva Constitución intercultural, humanista y democrática; convierte la voz y derechos del pueblo en ley

La propuesta se elaboró en el territorio y escuchando al pueblo, de abajo hacia arriba

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/ vía COMUNICADO).– La nueva Constitución para Oaxaca, impulsada desde el Gobierno del Estado, es intercultural, humanista y democrática, que reconoce los derechos sociales, porque fue construida escuchando al pueblo desde el territorio, de abajo hacia, arriba.

En conferencia de prensa, el Gobernador Salomón Jara Cruz afirmó que “se propone una Reforma Integral que permite reordenar, actualizar e innovar el marco jurídico Constitucional cuya redacción, al igual que este gobierno, no es de escritorio, porque se construyó en el territorio, escuchando al pueblo, de abajo hacia arriba”.

El texto se construyó con la participación de más de 10 mil personas en 10 encuentros regionales y 15 encuentros temáticos realizados en las 8 regiones de la entidad.

Sostuvo que ahora se pone al pueblo en el centro, se escucha su voz y convierte sus demandas y sus derechos en ley. Este proyecto reconoce los derechos de los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, fortalece su autonomía, su participación y contempla su reparación histórica; también, coloca al pueblo en el centro, y los programas sociales los eleva a rango constitucional para que no dependan de la voluntad del gobierno en turno.

Del mismo modo, fortalece los mecanismos para que el pueblo defienda sus derechos y pone límites al poder público. “Esta propuesta integral demuestra que, cuando el pueblo participa, decide y manda, la transformación deja de ser un discurso y se convierte en mandato”, declaró Jara Cruz.

El texto actual acumula aproximadamente 850 reformas, consta de 142 artículos, además de contener disposiciones repetitivas o contradictorias, artículos derogados y un lenguaje en desuso. La nueva Constitución, para el Oaxaca de hoy, contempla 81 artículos y de 10 títulos pasa a 7, sin romper con la tradición jurídica de vanguardia que ha caracterizado a Oaxaca.