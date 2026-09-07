Héctor retornó del naufragio a los brazos de su familia con apoyo institucional

La coordinación entre el Gobierno Estatal y la Marina logró su rescate con vida tras una semana perdido mar adentro

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Luego de permanecer una semana mar adentro, lapso en el que la autoridades estatales, federales, familiares y pescadores de Puerto Ángel realizaron una intensa búsqueda para localizarlo, Héctor M.M. fue rescatado y llevado a tierra firme, para abrazar nuevamente a sus seres amados y amigos.

Héctor había salido con Josmarcito, su embarcación con la que cada día se arrojaba a las aguas en las costas de San Pedro Pochutla para buscar el sustento de su familia, sin saber que pasaría por un acontecimiento que lo alejaría de todo cuanto había conocido.

Fue el 31 de agosto, cuando tras horas de espera para verlo llegar desde el horizonte, momento que nunca ocurrió, que la familia de Marcos dio parte a las autoridades para comenzar con su búsqueda y localización, alerta que movilizó inmediatamente a las autoridades estatales, federales; pero también amigos y conocidos de su comunidad.

La coordinación y la unión que lograron hacer el milagro

Desde el primer instante, el Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) activó a su enlace regional en la Costa para monitorear de manera permanente el suceso, como parte de las tareas interinstitucionales para lograr la localización de la persona.

Asimismo, a través de la Dirección General del Hangar Oficial, el Gobierno estatal puso a disposición la unidad aérea Turbo Commander 1000, para desarrollar el operativo de búsqueda y reconocimiento aéreo para encontrar a Héctor.

A través de esta unidad, se realizaron cinco vuelos de búsqueda, con una cobertura acumulada de más de 2 mil 500 millas náuticas en un área comprendida entre Puerto Escondido, Puerto Ángel y Huatulco. La nave realizó patrones de búsqueda mediante desplazamientos longitudinales y laterales, para mantener un barrido sistemático y ampliar la cobertura del área asignada.

Tras un arduo trabajo coordinado con la Secretaría de Marina y gracias a su intervención, la tarde de este lunes 07 de septiembre, fueron localizados Héctor y su embarcación, Josmarcito, concretando así las labores de rescate.

En esta labor heroica se tuvo colaboración y conocimiento especializado de oceanógrafos, pescadores y capitanes expertos en navegación marítima y familiares que en todo momento compartieron un único objetivo, ver regresar a Héctor a casa.