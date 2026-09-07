5 claves para un regreso a clases sin gritos ni ansiedad

DRA. ROCÍO REYNA CARAMILLO*

Qué las dificultades de esta vuelta a las aulas no mellen tu tranquilidad y la de tus pequeños con estas cinco recomendaciones que comparto

ZAPOPAN, Jal. (sucedióenoaxaca.com/vía UAG).- Estamos en semana de regreso a clases y muchos papás están estresados y es normal. Pero ojo, la pesadumbre del regreso no es de los niños, es de los adultos y se las contagiamos.

El regreso a clases no empieza el lunes con la organización de la mochila, empieza dos semanas, meses y hasta años antes con el sueño, la autonomía y los acuerdos. Si hoy sólo compramos útiles, pero no preparamos el cerebro y el corazón, seguramente la primera semana será de berrinches, pleitos y ¡Mamá, no quiero ir!

¿Por dónde empezamos?

1. Sueño, el útil escolar más importante

Empecemos por el sueño. No hay aprendizaje sin un buen descanso. Un niño de primaria necesita entre 9 y 11 horas, en posición horizontal y a oscuras. Hoy, según el INEGI, un adolescente pasa al menos 5.5 horas conectado. Si a las 11 de la noche sigue en WhatsApp o TikTok, al día siguiente no tiene atención, tiene irritabilidad.

Recomendación práctica: Hay que seguir la regla de oro, el celular duerme fuera de la recámara, cargando su batería en la sala. No es castigo, es higiene del sueño. 60 minutos antes de dormir, cero pantallas.

2. La rutina que da seguridad, no es militarización

El cerebro infantil ama predecir. Lo que le da seguridad no es que le digas ¡Todo va a estar bien! Es saber lo que va a pasar.

Hagan juntos un tablero con las actividades diarias: Primero-Después-Al Final. Ejemplo, Primero: me lavo dientes. Después: desayuno. Al final: juego. Con fotos o dibujos, no con sermones.

Péguenlo a la altura de sus ojos, en la puerta. Cuando el niño pone una marca a lo que hizo, entrena la función ejecutiva: planeación, memoria de trabajo e inhibición.

Deja de ser usted el recordatorio y se vuelve entrenador.

3. Autonomía gradual, la vacuna contra la ansiedad

Esta es la clave que defiende Peter Gray, uno de los mayores expertos en el tema del juego. La crisis de salud mental no es solo por las pantallas, es por la pérdida de autonomía. Hemos confundido proteger con supervisar todo el tiempo.

Apliquen la regla de los pasos hacia atrás: papás, cada día den un paso atrás. Si en vacaciones usted le ponía la pasta de dientes en el cepillo, hoy él la pone. Si usted cargaba la mochila, hoy él hace la verificación visual: agua, lonche, tarea, etc. Que, entre solo a la escuela, aunque usted lo vea desde el auto. Que sea él quien le pregunte al maestro ¿qué vamos a necesitar mañana?

Un niño que a los 5 años dice ¡Yo puedo! a los 15 dirá ¡Yo puedo con este problema!, en lugar de ¡Me voy al celular para no sentir! La autonomía se entrena en lo pequeño.

Pero me da miedo que le pase algo -podría usted pensar-. ¡Claro! el miedo es válido. Ahora pregúntese: ¿mi miedo responde a un peligro real que hay en mi colonia, en mi escuela, o es una historia que vi en redes? Proteger es poner el cinturón de seguridad para viajar en auto. Sobreproteger es no dejarlo subir al auto. Proteger es enseñarlo a mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. Sobreproteger es no permitirle salir. Distingamos.

4. Tareas: asegure el ambiente, no haga la tarea por él o ella

Por favor, este ciclo no haga la tarea por él o ella. Su tarea como papá es crear el ambiente, no hacer el producto: Que sea en el mismo lugar, misma hora, sin TV. Periodos cortos: 20 minutos para niños de primaria baja, 60 para alta y secundaria. Use un reloj de arena, no gritos. Si él se frustra, enséñele a respirar: respiro 4 veces como si oliera una flor y soplo como si apagara una vela. Y celebre el esfuerzo, no la calificación. Diga -Vi que te esforzaste mucho en este problema- en lugar de -eres muy inteligente-. Eso crea mentalidad de crecimiento.

5. Pantallas con contrato, no con chantaje

El celular va a regresar a la escuela, aunque lo prohíban. El MOCIBA 2024 del INEGI es contundente: 18.9 millones de personas vivieron ciberacoso, 22% mujeres, y la forma más común es contacto con identidades falsas 36% y mensajes ofensivos 34%. En adolescentes mujeres de 12 a 19 años, 29% recibió propuestas sexuales indeseadas.

Entonces no basta con decir ¡No lo uses! Firmen un contrato con 3 acuerdos, escrito y firmado por los dos:

1. ¿Dónde NO se usa? Ejemplo: comedor, recámara por la noche, baño.

2. ¿Cuánto y para qué? Ejemplo: 45 min de videojuego después de hacer la tarea.

3. ¿Qué hacemos si algo te incomoda? Ejemplo: no borres, no respondas, ven y lo vemos juntos. Sin regaño.

El mejor de los útiles escolares no se compra. Es la confianza. Por ello, en este regreso, hagamos un cambio: menos control y más confianza. Menos ¡Apúrate, yo lo hago más rápido! y más ¡Toma tu tiempo, yo sé que puedes!

Si esta semana su hijo logra entrar solo, preparar su lonche o resolver un pleito con palabras, celebre con un ¡Goooool! bien fuerte. Porque cada pequeña autonomía es un golazo para su salud mental.

Y si esta semana se les rompe la rutina, no pasa nada. Mañana vuelvan a empezar. La constancia importa más que la perfección y recuerden: niños con autonomía, juego libre y sueño son niños más resilientes que niños con la mochila más cara.

*La Dra. Rocío Reyna Caramillo es experta en educación, salud emocional y límites en el uso de redes sociales para niños y jóvenes. Ha participado como ponente y panelista en diversos foros sobre Tanatología, psicología educativa y los efectos de la pandemia en la comunidad escolar.