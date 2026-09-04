En Oaxaca, las mujeres se mueven seguras con “Taxi Gunaa”

148 taxistas recibieron capacitación sobre diversos temas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Gobierno de Oaxaca garantiza una movilidad segura a las mujeres mediante el programa “Taxi Gunaa” que capacitó a personas taxistas en este rubro.

Por conducto de la Secretaría de Movilidad (Semovi), entregó a 148 taxistas locales de 16 sitios, tarjetones a quienes concluyeron su capacitación.

Esta formación se implementó en dos etapas: la primera, de sensibilización con perspectiva de género, con el apoyo del Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres (CRHEVM), abordando temas como masculinidades, hostigamiento y acoso sexual en el transporte público.

En la segunda fase fueron orientados en primeros auxilios, por parte de instructores y elementos certificados de la Universidad de la Seguridad Pública y Paz Social (Usepaz) y del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca (HCBO).

La titular de la dependencia, Yesenia Nolasco Ramírez afirmó que “con esto se construye un transporte público más seguro, confiable y con perspectiva de género para niñas, adolescentes y mujeres, Taxi Gunaa no se trata solamente de identificar una unidad, sino de generar confianza y asumir una responsabilidad”.

Las y los operadores que recibieron sus tarjetones pertenecen a los sitios de 5 de Febrero, ADO, Alameda, Antequera, Central Park, Unión, Constitución, Del Valle, El Llano, Histórico, ISSSTE, Libertad, Nuevo Milenio, Porfirio Díaz, Presidente y Villa del Marqués.